Совпадение или мистика? Как цифра 2 стала знаковой для представителя Британии на Евровидении-2022

Британец Сэм Райдер входит в список популярнейших конкурсантов "Евровидения". Впрочем, как выяснилось, в этом музыканту помогла..."магическая" цифра 2!

Как "двойка" принесла успех британцу Сэму Райдеру - участнику "Евровидения-2022" / Фото: Коллаж: Сегодня

Сэм Райдер – звезда TikTok, завоевавшая для своей страны второе место на вокальном соревновании. Конкурсная песня артиста Space Man пришлась по вкусу многим зрителям со всего мира. И это не просто так!

Известно, что музыкант выпустил свою "счастливую" песню Space Man 22.02.2022 . В гранд-финале "Евровидения-2022" Сэм Райдер выступил под номер 22 и занял 2-е место.

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Более того, сейчас певец находится на 2-м месте в чартах Великобритании. Не много ли цифры 2?!

Сайт "Сегодня" поинтересовался, что значит двойка и действительно ли она приносит счастье.

Как пишут нумерологи, цифра 2 – интровертная, ее девиз: "материнская, творческая энергия". Управляющая планета – Луна. Люди, чья судьба связана с двойкой, всегда стремятся к миру, они открыты для общения. Такие личности всегда собирают в голове интересные и полезные знания, приносящие успех в жизни. "Двойки" обладают хорошим чувством ритма и отличным вкусом и поэтому могут проявить себя в творческой сфере.

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Возможно, британец что-нибудь знал и не зря пошел на песенный конкурс именно в 2022 году. Или же это просто невероятное совпадение. Так или иначе, "двойка" стала знаковой в жизни Сэма и принесла ему успех!

О чем песня Сэма Райдера – Space Man (Космический мужчина)

Британский музыкант в своем треке иронизировал над миллионерами, которые тратят свои деньги, чтобы попасть в космос. Герой песни мыслями летает в космосе, но остается человеком и мечтает вернуться домой.

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Кратко о музыканте

Впервые мужчина прославился в TikTok, где опубликовал музыкальные каверы в "карантинном" 2020 году. Его творчеством стали интересоваться такие звезды, как Сия, Джастин Бибер, Алисия Кис и Элтон Джон. Уже к концу 2020-го Сэм стал самым популярным британским артистом на платформе!

В настоящее время музыкант является самым популярным музыкальным исполнителем Великобритании с более чем 12 миллионами подписчиков и 100 миллионами лайков в TikTok.

Напомним, после "Евровидения" Сэм Райдер вернулся домой в панамке , как у лидера Kalush Orchestra.

Если вы пропустили песенный конкурс и то, как Украина одержала победу на нем – предлагаем посмотреть нашу текстовую онлайн-трансляцию "Евровидение-2022".