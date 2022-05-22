Збіг чи містика? Як цифра 2 стала знаковою для представника Британії на Євробаченні-2022

Британець Сем Райдер входить до списку найпопулярніших конкурсантів цьогорічного"Євробачення". Втім, як з'ясувалось у цьому музиканту допомогла..."магічна" цифра 2!

Як "двійка" принесла успіх британцю Сему Райдеру - учаснику "Євробаченні-2022" / Фото: Колаж: Сьогодні

Сем Райдер – зірка TikTok, який завоював для своєї країни друге місце на вокальному змаганні. Конкурсна пісня артиста Space Man припала до смаку багатьом глядачам з усього світу. І це не просто так!

Відомо, що музикант випустив свою "щасливу" пісню Space Man22.02.2022. У гранд-фіналі "Євробачення-2022" Сем Райдер виступив під номер 22 та посів 2-ге місце.

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Ба більше, зараз співак перебуває на 2-му місці у чартах Великої Британії. Чи не забагато цифри 2?!

Сайт "Сьогодні" поцікавився, що ж означає двійка та чи справді вона приносить щастя.

Як пишуть нумерологи, цифра 2 – інтроветна, її девіз: "материнська, творча енергія". Керуюча планета – Місяць. Люди, чия доля пов'язана з двійкою завжди прагнуть миру та відкритті для спілкування. Такі особистості завжди збирають у голові цікаві та корисні знання, які приносять успіх у житті. "Двійки" володіють хорошим почуттям ритму та відмінним смаком і тому можуть себе проявити у творчій сфері.

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Можливо, британець щось знав і недаремно пішов на пісенний конкурс саме у 2022 році. Або ж це просто неймовірний збіг. Так чи інакше "двійка" стала знаковою у житті Сема та принесла йому успіх!

Про що пісня Сема Райдера – Space Man (Космічний чоловік)

Британський музикант у своєму треці іронізував над мільйонерами, які витрачають свої гроші, аби потрапити в космос. Герой пісні думками літає в космосі, але залишається людиною й мріє повернутись додому.

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Коротко про музиканта

Вперше чоловік прославився у TikTok, де опублікував музичні кавери у "карантинному" 2020 році. Його творчістю почали цікавитись такі зірки, як Сія, Джастін Бібер, Алісія Кіз та Елтон Джон. Вже до кінця 2020го Сем став найпопулярнішим британським артистом на платформі!

Наразі музикант є найпопулярнішим музичним виконавцем Великої Британії з понад 12 мільйонами підписників і 100 мільйонами лайків у TikTok.

Нагадаємо, після "Євробачення" Сем Райдер повернувся додому в панамці, як у лідера Kalush Orchestra.

Якщо ви пропустили пісенний конкурс та те, як Україна здобула перемогу на ньому – пропонуємо переглянути нашу текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2022".