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Спортивная и с черными волосами: смотрите эксклюзивные фото Веры Брежневой в пионерлагере

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
28 сентября, 10:12
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Певица поделилась с поклонниками архивными снимками, сделанными в лагере, когда ей было около 15-ти лет. Тогда будущая звезда покрасила волосы в черный
Вера Брежнева поделилась архивными фото
Вера Брежнева поделилась архивными фото / Фото: instagram.com/ververa

Экс-участница "ВИА Гры", которую не пригласили на празднование дня рождения матери Меладзе, опубликовала в соцсети пару снимков, которые ей прислала ее подписчица.

Вера не уточнила, откуда у девушки ее фото, они не очень хорошего качества, но рассмотреть на них Брежневу можно.

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Сделаны фотографии были в лагере "Счастливое детство". Тогда Вера только покрасила волосы в черный цвет.

На первом и втором кадрах Вера Бреднева запечатлена слева:

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Я не помню, сколько мне здесь лет (примерно 15). Какая я тут классная спортивная и стильная. Ну и участвовала во всех активностях всех детских лагерей, где бывала, – подписала фотографии Брежнева.

Поклонники Веры написали ей комплименты в комментариях к посту:

  • "Вера красотка в любом возрасте!"
  • "Время не властно над вами, меняется лишь цвет волос и их длина"
  • "Почти и не изменилась, классная, спортивная и стильная"
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Вера Брежнева в свои 39 следит за своим здоровьем и за красотой фигуры, чем всегда вдохновляет своих поклонников. Певица не скрывает, как сохраняет тонус и молодость – она делает инъекции красоты.

Вера любит вкусную здоровую еду и следит за питанием, что тоже отражается на ее внешности. Вместе с Константином Меладзе они часто едят грузинскую кухню.

Пользуются ли звезды популярными бьюти-инструментами, смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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