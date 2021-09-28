Спортивная и с черными волосами: смотрите эксклюзивные фото Веры Брежневой в пионерлагере

Экс-участница "ВИА Гры", которую не пригласили на празднование дня рождения матери Меладзе, опубликовала в соцсети пару снимков, которые ей прислала ее подписчица.
Вера не уточнила, откуда у девушки ее фото, они не очень хорошего качества, но рассмотреть на них Брежневу можно.
Сделаны фотографии были в лагере "Счастливое детство". Тогда Вера только покрасила волосы в черный цвет.
На первом и втором кадрах Вера Бреднева запечатлена слева:
Я не помню, сколько мне здесь лет (примерно 15). Какая я тут классная спортивная и стильная. Ну и участвовала во всех активностях всех детских лагерей, где бывала, – подписала фотографии Брежнева.
Поклонники Веры написали ей комплименты в комментариях к посту:
- "Вера красотка в любом возрасте!"
- "Время не властно над вами, меняется лишь цвет волос и их длина"
- "Почти и не изменилась, классная, спортивная и стильная"
Вера Брежнева в свои 39 следит за своим здоровьем и за красотой фигуры, чем всегда вдохновляет своих поклонников. Певица не скрывает, как сохраняет тонус и молодость – она делает инъекции красоты.
Вера любит вкусную здоровую еду и следит за питанием, что тоже отражается на ее внешности. Вместе с Константином Меладзе они часто едят грузинскую кухню.
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