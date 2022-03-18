Стивен Спилберг с женой пожертвовали 1 млн долларов для украинских беженцев

Список голливудских звезд, который активно поддерживают Украину продолжает пополняться

Стивен Спилберг с женой поддержали Украину / Фото: Getty Images

Стивен Спилберг и его жена Кейт Кэпшоу передали один миллион долларов на гуманитарную помощь для украинских беженцев. Об этом пишет издание Variety,

Через свой благотворительный фонд Hearthland Foundation Спилберг и Кепшоу выделили деньги нескольким организациям в Украине, и соседним странам, которые принимают беженцев

Стивен Спилберг с женой / Фото: Getty Images

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Напомним, у Стивена Спилберга украинские корни. Оба деда Стивена были родом из Украины, по материнской линии – из Одессы, по отцовской – из маленького села под Каменец-Подольским.

Многие западные звезды поддерживают Украину в это сложное время. Раньше Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов на помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа. Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям. Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали 20 миллионов долларов.