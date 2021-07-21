Супруг Заворотнюк попал в "черный список" судебных приставов

У фигуриста Петра Чернышева есть школа фигурного катания. По данным СМИ, супруг Анастасии Заворотнюк, успел накопить долги из-за своего бизнеса

У супруга Анастасии Заворотнюк проблемы с бизнесом / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Петр Чернышев сейчас очень много работает, чтобы оплачивать лечение своей супруги Анастасии Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Фигурист много гастролирует с ледовым шоу "Руслан и Людмила", вместе со своей коллегой Татьяной Навкой. Кроме этого руководит собственной школой фигурного катания, расположенной в Санкт-Петербурге. Как раз из-за школы у фигуриста и начались проблемы.

Как пишет kp.ru, фигурист не предоставил бухгалтерскую отчетность за 2020 год. На днях фирма попала в "черный список" судебных приставов. Они пытаются взыскать с нее страховые взносы в размере 4000 рублей (1 465 гривен). К слову, за последние несколько лет это уже одиннадцатое исполнительное дело для фирмы супруга Заворотнюк. Везде небольшие долги, но фигурист не спешит их выплачивать.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Юрист Михаил Алексеев предположил, что фирма существует только на бумаге.

"Это свидетельствует о том, что в компании либо нет внятного бухгалтера, который ведет дела, либо фирма брошена учредителями и является "спящей", то есть существует только на бумаге", – сказал юрист.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк потеряла весь свой бизнес.

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