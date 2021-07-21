Супруг Заворотнюк попал в "черный список" судебных приставов

Петр Чернышев сейчас очень много работает, чтобы оплачивать лечение своей супруги Анастасии Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Фигурист много гастролирует с ледовым шоу "Руслан и Людмила", вместе со своей коллегой Татьяной Навкой. Кроме этого руководит собственной школой фигурного катания, расположенной в Санкт-Петербурге. Как раз из-за школы у фигуриста и начались проблемы.
Как пишет kp.ru, фигурист не предоставил бухгалтерскую отчетность за 2020 год. На днях фирма попала в "черный список" судебных приставов. Они пытаются взыскать с нее страховые взносы в размере 4000 рублей (1 465 гривен). К слову, за последние несколько лет это уже одиннадцатое исполнительное дело для фирмы супруга Заворотнюк. Везде небольшие долги, но фигурист не спешит их выплачивать.
Юрист Михаил Алексеев предположил, что фирма существует только на бумаге.
"Это свидетельствует о том, что в компании либо нет внятного бухгалтера, который ведет дела, либо фирма брошена учредителями и является "спящей", то есть существует только на бумаге", – сказал юрист.
Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк потеряла весь свой бизнес.
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