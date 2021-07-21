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Супруг Заворотнюк попал в "черный список" судебных приставов

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
21 июля, 14:52
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У фигуриста Петра Чернышева есть школа фигурного катания. По данным СМИ, супруг Анастасии Заворотнюк, успел накопить долги из-за своего бизнеса
У супруга Анастасии Заворотнюк проблемы с бизнесом
У супруга Анастасии Заворотнюк проблемы с бизнесом / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Петр Чернышев сейчас очень много работает, чтобы оплачивать лечение своей супруги Анастасии Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Фигурист много гастролирует с ледовым шоу "Руслан и Людмила", вместе со своей коллегой Татьяной Навкой. Кроме этого руководит собственной школой фигурного катания, расположенной в Санкт-Петербурге. Как раз из-за школы у фигуриста и начались проблемы.

Как пишет kp.ru, фигурист не предоставил бухгалтерскую отчетность за 2020 год. На днях фирма попала в "черный список" судебных приставов. Они пытаются взыскать с нее страховые взносы в размере 4000 рублей (1 465 гривен). К слову, за последние несколько лет это уже одиннадцатое исполнительное дело для фирмы супруга Заворотнюк. Везде небольшие долги, но фигурист не спешит их выплачивать.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Юрист Михаил Алексеев предположил, что фирма существует только на бумаге.

"Это свидетельствует о том, что в компании либо нет внятного бухгалтера, который ведет дела, либо фирма брошена учредителями и является "спящей", то есть существует только на бумаге", – сказал юрист.

В тренде

Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк потеряла весь свой бизнес.

Смотрите в сюжете, у кого еще из звезд были проблемы с законом:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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