Сын Куравлева объяснил, почему сестра не пришла на похороны отца

Прошла неделя после похорон звезды советского кино, а в СМИ до сих пор обсуждают, почему дочь не пришла проститься с отцом

Сын Леонида Куравлева сообщил, что сестра пропустила похороны отца по уважительной причине / Фото: Instagram

На церемонии прощания с Леонидом Куравлевым, который умер 30 января, было немного людей. Как объяснял друг советского актера Николас Сафронов, это потому, что не было точной информации о времени и месте похорон.

Семья это никак не комментирует, однако сын Куравлева Василий нарушил молчание, чтобы объяснить, почему на церемонию прощания не пришла сестра. Ранее в СМИ была озвучена версия, что дочь актера Екатерина заболела. Сын Куравлева в комментарии в программе "Ты не поверишь" сообщил, что у сестры была уважительная причина.

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Она действительно себя плохо почувствовала. Она была под серьезным стрессом. Также у нее подозрение на ковид, – сказал Василий.

Василий Куравлев рассказал, почему сестры не было на похоронах отца / Фото: Instagram

Ранее появлялась информация, что Леонид Вячеславович не ладил с дочкой и не хотел с ней общаться. Сын актера все опровергает.

Напомним, последние полгода жизни звезда фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня" провел в частном учреждение для пожилых людей. После смерти жены в 2012 году актер закрылся в себе и не хотел ни с кем общаться. С каждым годом ситуация усугублялась. Дочь и сын Куравлева по рекомендации врачей определили отца в дом престарелых.

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Ранее мы рассказывали, чем занимаются дети Леонида Куравлева.