Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⛔ Кровавые "протесты" ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua

Рианна беременна

Суицид Мисс США

Эктор о сексе

Саниной плохо

Чарльз испугался

Мужчины Няни Вики
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Сын Куравлева впервые о том, почему актер оказался в доме престарелых: Было нереально держать отца дома

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 февраля, 08:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Последние полгода жизни советский актер провел в доме престарелых, откуда его госпитализировали в Коммунарку
Сын Леонида Куравлева впервые рассказал, почему актер провел последние полгода жизни в доме престарелых
Сын Леонида Куравлева впервые рассказал, почему актер провел последние полгода жизни в доме престарелых / Фото: Instagram

Сын Леонида Куравлева Василий после смерти отца нарушил молчание и впервые рассказал, что они с сестрой приняли решение определить актера в дом престарелых по рекомендации врачей.

Было нереально в той ситуации держать отца дома. Поэтому ставить нам это в вину несправедливо и нечестно. Отец столько бы времени не прожил дома, сколько он смог прожить в пансионате, – сказал Василий в комментарий для kp.ru.

Леонид Куравлев.
Леонид Куравлев. / Фото: Instagram

Реклама

Сын отметил, что по рекомендации врачей Леонида Куравлева из Коммунарки перевели в хоспис, где он провел последнии дни жизни.

В больнице не было средств вылечить все его болезни. Нам сказали: хоспис – единственное решение. Действительно там его поддерживали, как могли. Не ограничивали и нас в возможности его навещать. Мы были рядом до последнего его вздоха, – объяснил Василий

Напомним, Леонид Куравлев умер 30 января в хосписе. Прощание с актером пройдет сегодня в закрытом формате. Звезду советских фильмов похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее мы вспоминали лучшие роли Леонида Куравлева.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
"Океан Ельзи" - про весну
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
1 февраля. Александр Селькирк. Ровно 313 лет назад британский парусник "Герцог" под командованием второго капитана Томаса Довера обнаружил на одном из островов архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане шотландского моряка…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Цитата на segodnya.ua
Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять