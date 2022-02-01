Сын Куравлева впервые о том, почему актер оказался в доме престарелых: Было нереально держать отца дома

Последние полгода жизни советский актер провел в доме престарелых, откуда его госпитализировали в Коммунарку

Сын Леонида Куравлева впервые рассказал, почему актер провел последние полгода жизни в доме престарелых / Фото: Instagram

Сын Леонида Куравлева Василий после смерти отца нарушил молчание и впервые рассказал, что они с сестрой приняли решение определить актера в дом престарелых по рекомендации врачей.

Было нереально в той ситуации держать отца дома. Поэтому ставить нам это в вину несправедливо и нечестно. Отец столько бы времени не прожил дома, сколько он смог прожить в пансионате, – сказал Василий в комментарий для kp.ru.

Леонид Куравлев. / Фото: Instagram

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Сын отметил, что по рекомендации врачей Леонида Куравлева из Коммунарки перевели в хоспис, где он провел последнии дни жизни.

В больнице не было средств вылечить все его болезни. Нам сказали: хоспис – единственное решение. Действительно там его поддерживали, как могли. Не ограничивали и нас в возможности его навещать. Мы были рядом до последнего его вздоха, – объяснил Василий

Напомним, Леонид Куравлев умер 30 января в хосписе. Прощание с актером пройдет сегодня в закрытом формате. Звезду советских фильмов похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее мы вспоминали лучшие роли Леонида Куравлева.