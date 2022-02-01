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Син Куравльова вперше про те, чому актор опинився в будинку для людей похилого віку: Було нереально тримати батька вдома

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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1 лютого, 08:29
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Останні півроку життя радянський актор провів у будинку для людей похилого віку, звідки його госпіталізували до Комунарки
Син Леоніда Куравльова вперше розповів, чому актор провів останні півроку життя в будинку для людей похилого віку
Син Леоніда Куравльова вперше розповів, чому актор провів останні півроку життя в будинку для людей похилого віку / Фото: Instagram

Син Леоніда Куравльова Василь після смерті батька порушив мовчання і вперше розповів, що вони з сестрою вирішили оформити актора до будинку для людей похилого віку за рекомендацією лікарів.

Було нереально у ситуації тримати батька вдома. Тому ставити нам це у провину несправедливо та нечесно. Батько стільки б часу не прожив удома, скільки він зміг прожити в пансіонаті, – сказав Василь. kp.ru.

Леонід Куравльов.
Леонід Куравльов. / Фото: Instagram

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Син зазначив, що за рекомендацією лікарів Леоніда Куравльова з Комунарки перевели до хоспісу, де він провів останні дні життя.

У лікарні не було засобів вилікувати усі його хвороби. Нам сказали: хоспіс – єдине рішення. Справді, там його підтримували, як могли. Не обмежували й нас у нагоді його відвідувати. Ми були поруч до останнього його подиху, – пояснив Василь.

Нагадаємо, Леонід Куравльов помер 30 січня у хоспісі. Прощання з актором пройде сьогодні у закритому форматі. Зірку радянських фільмів поховають на Троєкурівському цвинтарі.

Раніше ми згадували найкращі ролі Леоніда Куравльова.

Еліна Пелешенко
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