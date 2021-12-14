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Син Наташі Корольової переспівав хіт Макса Барських, але нарвався на критику: "Ні пластики, ні голосу"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 11:29
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Син Наташі Корольової та Тарзан продовжує експериментувати. Вкотре кавер Архіпа в Мережі не оцінили
Наташа Корольова переспівала з сином хіт Макса Барських "Тумани"
Наташа Корольова переспівала з сином хіт Макса Барських "Тумани" / Фото: instagram.com/koroleva__star

19-річний син Наташі Корольової та Тарзан вирішив піти стопами мами та стати артистом. Наразі Архіп разом із Наташею Корольовою беруть участь у проєкті "Дві зірки. Батьки та діти".

Щотижня син співаки стикається з новою хвилею хейту, але не звертає на це уваги. Цього разу Архіп разом із мамою на сцені російського шоу переспівали хіт Макса Барських "Туманы".

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Версію Архіпа у Мережі не оцінили. Вкотре у коментарях синові Корольовій порадили шукати іншу сферу діяльності.

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  • "Ні слуху, ні голосу"
  • "Та немає в нього голосу"
  • "У малого ні пластики, ані голосу"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Варто зазначити, син Наташі Королеви не вперше виконує пісні Макса Барських . Влітку на домашній вечірці Архип заспівав хіт "Хочу танцевать".

У коментарях співачка не відповідає шанувальникам. Але в одному з інтерв'ю розповіла, що Архип тільки-но починає робити перші кроки як професійний артист. Син нещодавно почав займатись музикою. У Архіпа ще йде голосова ламка, продовжується мутація голосу.

Педагог з вокалу Ксенія Коробкова, з якою він займається, свідчить, що 1- 2 роки мутація триватиме. Поки що немає низів, не вистачає дихання, але він молодець, намагається, працює та репетирує, – сказала співачка.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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