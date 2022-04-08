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Татьяна Лазарева о зверствах оккупантов в Украине: "Как вообще можно с ними гуманно общаться"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 апреля, 18:41
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Российская телеведущая уверена, что простить российских захватчиков убийство мирных жителей просто невозможно
Татьяна Лазарева осудила войну в Украине и путинский режим.
Татьяна Лазарева осудила войну в Украине и путинский режим. / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Во время полномасштабного вторжения России в Украину телеведущая Татьяна Лазарева находилась в Украине . Она не понаслышке знает о том, что на самом деле переживают украинцы и кто виноват в этом кровопролитии. Более того, звезда не боится публично критиковать власти Кремля и поддерживать Украину.

Сейчас Лазарева отреагировала на зверства оккупантов в Буче, Бородянке, Мариуполе и других городах Украины. Телеведущая отметила, что простить это – нереально.

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Кроме того, Татьяна Лазарева объяснила, что самое плохое в происходящем – это то, что страдают невинные дети.

То, что происходит с детьми, какие у них травмы, как им это может изменить жизнь – это настолько ужасно! Я, честно говоря, согласна с некоторыми моими друзьями, которые не понимают, как вообще украинцы могут брать в плен россиян и гуманно с ними общаться. Я бы просто глотку перегрызла человеку, который с моим ребенком такое сделал, – высказалась Лазарева в программе "ЖВЛ".

Также ведущая считает, что Украина уже победила эту войну, ведь "Путину уже некуда деваться".

Ранее мы сообщали, что Татьяна Лазарева спрогнозировала распад русского общества.

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Отметим, что российская телеведущая после нападения РФ на Украину эмигрировала в Испанию и закрыла тему возвращения назад.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

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