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Тетяна Лазарєва про звірства окупантів в Україні: "Як взагалі можна з ними гуманно спілкуватись"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 квітня, 18:41
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Російська телеведуча впевнена, що пробачити російським загарбникам вбивства мирних жителів просто неможливо
Тетяна Лазарєва засудила війну в Україні та путінський режим.
Тетяна Лазарєва засудила війну в Україні та путінський режим. / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Під час повномасшатбного вторгнення Росії в Україну телеведуча Тетяна Лазарєва перебувала в Україні. Вона не зі слухів знає про те, що насправді переживають українці і хто винен у цьому кровопролитті. Ба більше, зірка не боїться публічно критикувати владу Кремля та підтримувати Україну.

Нині ж Лазарєва відреагувала на звірства окупантів у Бучі, Бородянці, Маріуполі та інших містах України. Телеведуча зазначила, що пробачити це – нереально.

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Окрім того, Тетяна Лазарєва пояснила, що найгірше в тому, що відбувається – це те, що страждають невинні діти.

Те, що відбувається з дітьми, які у них травми, як їм це може змінити життя – це настільки жахливо! Я, чесно кажучи, згодна з деякими моїми друзями, які не розуміють, як взагалі українці можуть брати в полон росіян і гуманно з ними спілкуватися. Я б просто горлянку перегризла людині, яка з моєю дитиною таке зробила, – висловилась Лазарєва в програмі "ЖВЛ".

Також ведуча вважає, що Україна вже перемогла цю війну, адже "Путіну вже нікуди діватись".

Раніше ми повідомляли, що Тетяна Лазарєва спрогнозувала розпад російського суспільства.

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Зазначимо, що російська телеведуча після нападу РФ на Україну емігрувала до Іспанії і закрила тему повернення назад.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

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