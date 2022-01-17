Тимати поймали в Колумбии с новой возлюбленной: фото пассии рэпера

Российского музыканта подозревают в очередном романе с моделью. На этот раз избранницей холостяка стала молодая фотомодель Валентина Иванова

У Тимати новый роман с Валентиной Ивановой

Тем, что Тимати часто любит менять девушек уже, пожалуй, никого не удивишь. Даже во время своего участия в проекте "Холостяк" музыкант умудрился выбрать одну девушку, но писать после проекта другой.

Сейчас же рэпера заметили на отдыхе с новой пассией. Ей стала модель Валентина Иванова.

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Сейчас Тимати вместе с дочерью Алисой и сыном Ратмиром, а также своей мамой Симоной отдыхает на побережье в Колумбии. К семейному отдыху музыканту, похоже, присоединилась и модель.

И хотя пара пока не афишировала свои отношения, поклонники полностью уверенны в том, что Валентина и Тимур вместе.

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К тому же во время поездки Тимура в Дубай модель подогрела слухи. На своей странице в Instagram девушка поделилась снимком с загадочным мужчиной По брюкам и кроссовкам стало сразу ясно, что на фото Тимати.

Скриншот – Instagram

Как сообщают некоторые источники, Иванова познакомилась с Тимати еще около года назад во время вечеринки.

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Почему Тимати расстался со своей бывшей девушкой киевлянкой Дашей Дони неизвестно, никаких подробностей бывшие возлюбленные решили не сообщать.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова показала себя в белье от еще одной бывшей Тимати Анастасии Решетовой, которая родила ему сына.