Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины

Регина беременна

Здоровье Куравлева

Откровения Танчинца

Сольный трек Asti

Тайный сын Джоли

Ахеджакова в шоке
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Тимати поймали в Колумбии с новой возлюбленной: фото пассии рэпера

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 14:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российского музыканта подозревают в очередном романе с моделью. На этот раз избранницей холостяка стала молодая фотомодель Валентина Иванова
У Тимати новый роман с Валентиной Ивановой
У Тимати новый роман с Валентиной Ивановой

Тем, что Тимати часто любит менять девушек уже, пожалуй, никого не удивишь. Даже во время своего участия в проекте "Холостяк" музыкант умудрился выбрать одну девушку, но писать после проекта другой.

Сейчас же рэпера заметили на отдыхе с новой пассией. Ей стала модель Валентина Иванова.

Реклама

Сейчас Тимати вместе с дочерью Алисой и сыном Ратмиром, а также своей мамой Симоной отдыхает на побережье в Колумбии. К семейному отдыху музыканту, похоже, присоединилась и модель.

И хотя пара пока не афишировала свои отношения, поклонники полностью уверенны в том, что Валентина и Тимур вместе.

Реклама

К тому же во время поездки Тимура в Дубай модель подогрела слухи. На своей странице в Instagram девушка поделилась снимком с загадочным мужчиной По брюкам и кроссовкам стало сразу ясно, что на фото Тимати.

Скриншот – Instagram

Как сообщают некоторые источники, Иванова познакомилась с Тимати еще около года назад во время вечеринки.

Реклама

Почему Тимати расстался со своей бывшей девушкой киевлянкой Дашей Дони неизвестно, никаких подробностей бывшие возлюбленные решили не сообщать.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова показала себя в белье от еще одной бывшей Тимати Анастасии Решетовой, которая родила ему сына.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять