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Тропикана-женщина: любовная мелодрама именинника Валерия Меладзе

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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23 июня, 14:11
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Сегодня, 23 июня, грузинскому ловеласу Валерию Меладзе, исполняется 57 лет. Сайт "Сегодня" решил вспомнил скандальную историю любви звездного именинника с той самой экс-солисткой "ВИА Гры"
Валерию Меладзе - 57!
Валерию Меладзе - 57! / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Без песен Валерия Меладзе раньше не обходилась ни одна встреча подруг в караоке. Поэтому заявления певца об уходе из шоу-бизнеса стали шоком для многих его фанаток.

В жизни у певца было так же, как и в его песнях – много любви и драмы. Скандальные подробности о похождениях Меладзе не раз обсуждались на страницах СМИ.

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Неидеальный романтик

Еще в начале карьеры за исполнителем закрепился образ романтика, всецело погруженного в любовь к своей единственной. Долгое время фанаты верили, что в личной жизни Меладзе тоже случилась чистая и непорочная любовь.

Со своей первой супругой Ириной Малухиной певец познакомился на третьем курсе университета. В 1989 году пара сыграла свадьбу, а уже через несколько месяцев супруги узнали, что ждут малыша.

Валерий Меладзе с первой женой Ириной
Валерий Меладзе с первой женой Ириной / Фото: instagram.com/irinameladze

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К сожалению, первый сын Меладзе и Малухиной умер через 10 дней после рождения. Чтобы как-то спасти брак, супруги решились на вторую попытку и через год на свет родилась старшая дочь певца. Через несколько лет в семье уже было трое девочек – Инга, Софья и Арина.

Валерий Меладзе с подросшими дочками
Валерий Меладзе с подросшими дочками / Фото: Instagram.com

Тогда в жизни Меладзе и правда царила идиллия – его считали примерным семьянином, а карьера шла в гору. Пятно на репутации артиста появилось после того, как солистка группы "ВИА Гра", продюсером которой был брат певца Константин Меладзе, Альбина Джанабаева родила ребенка.

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Тайный роман с солисткой "ВИА Гры"

Долгое время певица скрывала имя отца своего сына Константина, который родился в феврале 2004 года. Кому только не приписывали отцовство.

Спустя время в прессе стали активно обсуждать, что маленький Константин на самом деле сын Валерия Меладзе. Тогда карьера Джанабаевой оказалась под угрозой, ведь все активно обсуждали, как подруга Малухиной увела у нее мужа. Позже певица опровергла все слухи о дружбе с экс-женой Меладзе.

Альбина Джанабаева родила сына от женатого Меладзе
Альбина Джанабаева родила сына от женатого Меладзе / Фото: открытые источники

Тайный роман Джанабаевой и Меладзе на то время стал одной из самых обсуждаемых тем в прессе и ни у кого не осталось сомнений, что брак Малухиной с певцом полностью разрушен. В 2014 году, после 25 лет отношений, Валерий Меладзе добился развода с первой супругой.

Первая жена Валерия Меладзе – Ирина Малухина
Первая жена Валерия Меладзе – Ирина Малухина / Фото: instagram.com/irinameladze

Меладзе и Джанабаева

Получив развод, певец перестал скрывать свой роман с Джанабаевой. Более того, в этом же году пара официально поженилась и у них родился второй совместный ребенок, сын Лука.

Альбина Джанабаева в честь дня рождения Валерия Меладзе опубликовала редкое семейное фото
Альбина Джанабаева в честь дня рождения Валерия Меладзе опубликовала редкое семейное фото / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Сплетни вокруг Меладзе и Джанабаевой не утихали. Певца обвиняли в предательстве, а его избранницу – в том, что увела мужчину из многодетной семьи. Масла в огонь подливали интервью Ирины Малухиной, которая в красках рассказывала о ссорах с экс-мужем и о том, как до самого развода не знала, кто же стал причиной их разрыва.

Чтобы скандал вокруг жизни певца утих, понадобилось время. В 2019 году, когда Валерию было 54, у супругов родилась дочь Агата. Сейчас пара Меладзе и Джанабаевой считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

Валерий Меладзе поделился фото с годовалой дочкой Агатой
Валерий Меладзе поделился фото с годовалой дочкой Агатой / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Напомним, что в первые дни войны певец высказался против вторжения России в Украину. Несмотря на то, что официально Валерий не дает концерты в РФ, ранее его заметили на одном из частных мероприятий в Санкт-Петербурге.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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