У путинистки Валерии сорвалось выступление в Дубае, потому что с русскими никто не хочет стоять на одной сцене

Поклонница "русского мира" Валерии приходится отменять концерты за границей

У Валерии начали срывать концерты / Фото: скриншот

Скоро российские артисты только будут вспоминать свои гастроли в других стран. В Латвии создают черные списки, контракты с путинскими звездами разрываются. Теперь проблемы с концертами стали возникать у певицы Валерии. У нее сорвалось выступление в Дубае, которое планировалось в рамках Дрезденского оперного бала.

Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. Там должны были выступать Светлана Захарова, Вадим Репин, – призналась певица в беседе с АиФ.

/ Фото: скриншот

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Артистка отметила, что из-за русофобии теперь не собирается путешествовать по Европе

Мы за эти годы так хорошо изучили Европу, объездив каждый уголок (не все страны, но большую их часть), что если и возникает желание куда-то поехать, то точно не в Европу. У нас такая большая красивая планета, столько в ней неизведанного. Поэтому будем открывать для себя что-то другое

Напомним, певица Валерия находится в черном списке Минкульта Украины. Она поддерживала аннексию Крыма.

Ранее в Германии отменили концерты любимой группы Путина "Любэ".