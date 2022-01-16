Участника Евровидения разыскивает полиция: будет ли Болгария выступать на конкурсе?

В Турине на "Евровидении-2022" Болгарию должна представить рок-группа Intelligent Music Project

Фронтмена группы Intelligent Music Project разыскивает полиция / Фото: instagram.com/intelligentmusicproject

В начале прошлого года группа Intelligent Music Project из Болгарии представила песню и клип для песенного конкурса "Евровидение-2022".

Сегодня стало известно, что лидера коллектива – чилийца Ронни Ромеро – разыскивают правоохранители. По информации Bluper, музыкант не явился на судебное заседание, где должны были рассмотреть дело об угрозах бывшей девушке Ромеро.

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В 2021-м Ронни ему запретили приближаться ближе чем 500 метров к его бывшей партнерше и общаться с ней. При этом Сам же Ромеро утверждает, что экс-возлюбленная хочет запятнать его репутацию и ее обвинения – ложь.

Уже два года Ронни Ромеро встречается с другой девушкой, они вместе живут в Румынии.

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Intelligent Music Project и Евровидение-2022

"Евровидение" в этом году пройдет в итальянском городе Турин. На данный момент поданы заявки на конкурс от трех стран: от Болгарии, которая объявила представителей самой первой, Чехии и Албании.

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Украинский отбор на "Евровидение-2022" пройдет 12 февраля. Конкурс в Италии состоится 10, 12 и 14 мая.

Intelligent Music Project – Intention представили официальное видео для "Евровидения-2022":

Ранее сообщалось, что Gо_A получили престижную премию за номер на "Евровидении-2021", из-за которого ранее разгорелся скандал.