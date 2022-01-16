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Участника Евровидения разыскивает полиция: будет ли Болгария выступать на конкурсе?

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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16 января, 17:17
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В Турине на "Евровидении-2022" Болгарию должна представить рок-группа Intelligent Music Project
Фронтмена группы Intelligent Music Project разыскивает полиция
Фронтмена группы Intelligent Music Project разыскивает полиция / Фото: instagram.com/intelligentmusicproject

В начале прошлого года группа Intelligent Music Project из Болгарии представила песню и клип для песенного конкурса "Евровидение-2022".

Сегодня стало известно, что лидера коллектива – чилийца Ронни Ромеро – разыскивают правоохранители. По информации Bluper, музыкант не явился на судебное заседание, где должны были рассмотреть дело об угрозах бывшей девушке Ромеро.

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В 2021-м Ронни ему запретили приближаться ближе чем 500 метров к его бывшей партнерше и общаться с ней. При этом Сам же Ромеро утверждает, что экс-возлюбленная хочет запятнать его репутацию и ее обвинения – ложь.

Уже два года Ронни Ромеро встречается с другой девушкой, они вместе живут в Румынии.

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Intelligent Music Project и Евровидение-2022

"Евровидение" в этом году пройдет в итальянском городе Турин. На данный момент поданы заявки на конкурс от трех стран: от Болгарии, которая объявила представителей самой первой, Чехии и Албании.

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Украинский отбор на "Евровидение-2022" пройдет 12 февраля. Конкурс в Италии состоится 10, 12 и 14 мая.

Intelligent Music Project – Intention представили официальное видео для "Евровидения-2022":

Ранее сообщалось, что Gо_A получили престижную премию за номер на "Евровидении-2021", из-за которого ранее разгорелся скандал.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
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