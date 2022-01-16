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Учасника "Євробачення" розшукує поліція: чи виступатиме Болгарія на конкурсі?

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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16 січня, 17:17
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У Турині на "Євробаченні-2022" Болгарію має представити рок-гурт Intelligent Music Project
Фронтмена гурту Intelligent Music Project розшукує поліція
Фронтмена гурту Intelligent Music Project розшукує поліція / Фото: instagram.com/intelligentmusicproject

На початку минулого року гурт Intelligent Music Project із Болгарії представив пісню та кліп для пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

Сьогодні стало відомо, що лідера колективу – чилійця Ронні Ромеро – розшукують правоохоронці. За інформацією Bluper, музикант не з'явився на судове засідання, де мали розглянути справу про його погрози колишній коханій.

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2021 року Ронні заборонили наближатися ближче ніж на 500 метрів до його колишньої партнерки та спілкуватися з нею. Сам він стверджує, що екскохана хоче заплямувати його репутацію і її звинувачення – брехня.

Вже два роки Ронні Ромеро зустрічається з іншою дівчиною, вони живуть разом у Румунії.

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Intelligent Music Project та "Євробачення-2022"

"Євробачення" цього року пройде в італійському Турині. На цей момент подано заявки на конкурс від трьох країн: від Болгарії, яка оголосила своїх представників найперша, Чехії та Албанії.

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Український відбір на "Євробачення-2022" відбудеться 12 лютого. Конкурс в Італії пройде 10, 12 та 14 травня.

Intelligent Music Project – Intention представили офіційне відео для "Євробачення-2022":

Раніше повідомляли, що Gо_A здобули престижну премію за номер на "Євробаченні-2021", через який раніше спалахнув скандал.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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