Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Освобождение Харькова 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Участники конкурса "Евровидение-2022" и победители прошлых лет записали видео об Украине

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 мая, 18:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Артисты из разных стран, выступающих в этом году на международном конкурсе Евровидения, записали видеообращение для украинцев и волонтеров со словами поддержки и солидарности
Участники "Евровидения" разных лет поддержали Украину
Участники "Евровидения" разных лет поддержали Украину / Фото: пресс-служба

Уже 14 мая состоится финал песенного конкурса в Турине. Недавно стало известно под каким номером будет выступать Украина на конкурсе.

Слова поддержки и солидарности украинцам выразили нынешние участники Евровидения 2022: Майкл Бен Дэвид (Израиль), Мариус Бер (Швейцария), Эмма Мускат (Мальта), Alvan & Ahez (Франция), группа We Are Domi (Чехия), Владана Вучинич , LUM!X and Pia Maria (Австрия), группа Systur (Исландия), группа Subwoolfer (Норвегия), певец wrs (Румыния).

Реклама

Цель инициативы — привлекать внимание мира к украинским локальным волонтерским организациям и напомнить об Украине. Граждане Европы должны знать не только о больших фондах, но и о ежедневных подвигах отдельных волонтеров. Также предлагаем всем волонтерам Украины добавлять хэштег #ThePowerOfHopeUkraine в свои фото- и видеоотчеты в соц. сетях! – говорит об онлайн-эстафете представитель Ukraine Alive 2022, украинский музыкальный продюсер и волонтер Влад Дарвин.

Артисты-участники сделали репосты трогательного видео у себя в соцсетях и тем самым напомнили своим подписчикам, что волонтерская деятельность в Украине нуждается в поддержке со всего мира.

Этот онлайн-марафон будет продолжаться и дальше. Мы будем приобщать к нему музыкантов, спортсменов и общественных деятелей из разных стран! Менеджеры публичных людей и медийщики должны делать максимум для того, чтобы Украина оставалась на повестке дня всех мировых СМИ — отмечает координатор акции Яна Прядко.

Кстати говоря, свою поддержку Украине выразил и победитель Евровидения 2009 – Александр Рыбак.

Реклама

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять