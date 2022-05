Участники конкурса "Евровидение-2022" и победители прошлых лет записали видео об Украине

Артисты из разных стран, выступающих в этом году на международном конкурсе Евровидения, записали видеообращение для украинцев и волонтеров со словами поддержки и солидарности

Участники "Евровидения" разных лет поддержали Украину / Фото: пресс-служба

Уже 14 мая состоится финал песенного конкурса в Турине. Недавно стало известно под каким номером будет выступать Украина на конкурсе.

Слова поддержки и солидарности украинцам выразили нынешние участники Евровидения 2022: Майкл Бен Дэвид (Израиль), Мариус Бер (Швейцария), Эмма Мускат (Мальта), Alvan & Ahez (Франция), группа We Are Domi (Чехия), Владана Вучинич , LUM!X and Pia Maria (Австрия), группа Systur (Исландия), группа Subwoolfer (Норвегия), певец wrs (Румыния).

Цель инициативы — привлекать внимание мира к украинским локальным волонтерским организациям и напомнить об Украине. Граждане Европы должны знать не только о больших фондах, но и о ежедневных подвигах отдельных волонтеров. Также предлагаем всем волонтерам Украины добавлять хэштег #ThePowerOfHopeUkraine в свои фото- и видеоотчеты в соц. сетях! – говорит об онлайн-эстафете представитель Ukraine Alive 2022, украинский музыкальный продюсер и волонтер Влад Дарвин.

Артисты-участники сделали репосты трогательного видео у себя в соцсетях и тем самым напомнили своим подписчикам, что волонтерская деятельность в Украине нуждается в поддержке со всего мира.

Этот онлайн-марафон будет продолжаться и дальше. Мы будем приобщать к нему музыкантов, спортсменов и общественных деятелей из разных стран! Менеджеры публичных людей и медийщики должны делать максимум для того, чтобы Украина оставалась на повестке дня всех мировых СМИ — отмечает координатор акции Яна Прядко.

Кстати говоря, свою поддержку Украине выразил и победитель Евровидения 2009 – Александр Рыбак.