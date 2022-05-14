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Учасники конкурсу "Євробачення-2022" і переможці минулих років записали відео про Україну

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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14 травня, 18:01
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Артисти з різних країн, які цьогоріч виступають на міжнародному конкурсі Євробачення, записали відеозвернення для українців та волонтерів зі словами підтримки та солідарності
Учасники "Євробачення" різних років підтримали Україну
Учасники "Євробачення" різних років підтримали Україну / Фото: прес-служба

Вже 14 травня відбудеться фінал пісенного конкурсу у Турині. Нещодавно стало відомо під яким номером виступатиме Україна на конкурсі.

Слова підтримки та солідарності українцям висловили цьогорічні учасники Євробачення 2022: Майкл Бен Девід (Ізраїль), Маріус Бер (Швейцарія), Емма Мускат (Мальта), Alvan & Ahez (Франція), гурт We Are Domi (Чехія), Владана Вучинич (Чорногорія), LUM!X and Pia Maria (Австрія), гурт Systur (Ісландія), гурт Subwoolfer (Норвегія), співак wrs (Румунія).

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Мета ініціативи — привертати увагу світу до українських локальних волонтерських організацій і вкорте нагадати про Україну. Громадяни Європи мають знати не лише про великі фонди, але і про щоденні подвиги окремих волонтерів. Також пропонуємо всім волонтерам України додавати хештег #ThePowerOfHopeUkraine до своїх фото- та відеозвітів в соц. мережах! – говорить про онлайн-естафету представник Ukraine Alive 2022, український музичний продюсер і волонтер Влад Дарвін.

Артисти-учасники зробили репости зворушливого відео у себе в соц.мережах і тим самим нагадали своїм підписникам, що волонтерська діяльність в Україні потребує підтримки з усього світу.

Цей онлайн-марафон буде тривати і надалі. Ми будемо долучати до нього музикантів, спортсменів та громадських діячів з різних країн! Менеджери публічних людей та медійники, маємо робити максимум для того, щоб Україна залишалася на порядку денному усіх світових ЗМІ — наголошує координатор акції Яна Прядко.

Доречі, свою підтримку Україні висловив і переможець Євробачення 2009 – Олександр Рибак.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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