Учасники конкурсу "Євробачення-2022" і переможці минулих років записали відео про Україну

Артисти з різних країн, які цьогоріч виступають на міжнародному конкурсі Євробачення, записали відеозвернення для українців та волонтерів зі словами підтримки та солідарності

Учасники "Євробачення" різних років підтримали Україну / Фото: прес-служба

Вже 14 травня відбудеться фінал пісенного конкурсу у Турині. Нещодавно стало відомо під яким номером виступатиме Україна на конкурсі.

Слова підтримки та солідарності українцям висловили цьогорічні учасники Євробачення 2022: Майкл Бен Девід (Ізраїль), Маріус Бер (Швейцарія), Емма Мускат (Мальта), Alvan & Ahez (Франція), гурт We Are Domi (Чехія), Владана Вучинич (Чорногорія), LUM!X and Pia Maria (Австрія), гурт Systur (Ісландія), гурт Subwoolfer (Норвегія), співак wrs (Румунія).

Мета ініціативи — привертати увагу світу до українських локальних волонтерських організацій і вкорте нагадати про Україну. Громадяни Європи мають знати не лише про великі фонди, але і про щоденні подвиги окремих волонтерів. Також пропонуємо всім волонтерам України додавати хештег #ThePowerOfHopeUkraine до своїх фото- та відеозвітів в соц. мережах! – говорить про онлайн-естафету представник Ukraine Alive 2022, український музичний продюсер і волонтер Влад Дарвін.

Артисти-учасники зробили репости зворушливого відео у себе в соц.мережах і тим самим нагадали своїм підписникам, що волонтерська діяльність в Україні потребує підтримки з усього світу.

Цей онлайн-марафон буде тривати і надалі. Ми будемо долучати до нього музикантів, спортсменів та громадських діячів з різних країн! Менеджери публічних людей та медійники, маємо робити максимум для того, щоб Україна залишалася на порядку денному усіх світових ЗМІ — наголошує координатор акції Яна Прядко.

Доречі, свою підтримку Україні висловив і переможець Євробачення 2009 – Олександр Рибак.