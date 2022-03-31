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Умер 33-летний Том Паркер – участник популярной британской группы The Wanted

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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31 марта, 02:03
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Том долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Печальной новостью о смерти Паркера поделилась его вдова и коллеги на официальной странице группы в Instagram
Умер Том Паркер
Умер Том Паркер / Фото: https://www.instagram.com/tomparkerofficial/

Участник британского бойз-бенда The Wanted Том Паркер ушел из жизни 30 марта. Он был неизлечимо болен – ранее у артиста диагностировали рак мозга. На своей странице в Instagram вдова Тома и мать его двоих детей, Келси Хардвик обратилась к подписчикам от имени всей семьи Тома:

С тяжелым сердцем мы подтверждаем, что Том ушел из жизни сегодня утром в окружении семьи. Наши сердца разбиты, Том был центром нашего мира, и мы не можем представить жизнь без его заразительной улыбки и энергии. Мы искренне благодарны за вашу любовь и поддержку и просим всех объединиться, чтобы свет Тома продолжал сиять для его прекрасных детей. Спасибо всем, кто поддерживал его на протяжении всего пути, он боролся до самого конца. Я всегда буду гордиться тобой.

Скриншот: Instagram

Том и Келси поженились в 2018 году. У пары родилось двое детей – дочь Аурэлия Роуз и сын Боди.

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Скриншот: Instagram

Группа The Wanted образовались в 2009 году. Парни стали очень популярными как в Британии, так и во многих других странах. Фанаты обожали их хиты – Glad You Came, All Time Low Chasing The Sun и множество других.

Скриншот: Instagram

Ранее мы сообщали, что барабанщик рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался во время гастролей.

смертьмузыкант
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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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