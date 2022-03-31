Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Scorpions за Україну

Хливнюк і Pink Floyd

Жадан під обстрілом

Вілл вибачився

Дочка Наомі

Шон Пенн у Львові
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Помер 33-річний Том Паркер – учасник популярного британського гурту The Wanted

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 березня, 02:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Том тривалий час боровся із онкологічним захворюванням. Сумною новиною про смерть Паркера поділилася його вдова та колеги на офіційній сторінці гурту Instagram
Помер Том Паркер
Помер Том Паркер / Фото: https://www.instagram.com/tomparkerofficial/

Учасник британського бойз-бенду The Wanted Том Паркер пішов із життя 30 березня. Він був невиліковно хворий – раніше у артиста діагностували рак мозку. На своїй сторінці у Instagram вдова Тома та мати його двох дітей, Келсі Хардвік звернулася до підписників від імені всієї родини Тома:

З важким серцем ми підтверджуємо, що Том пішов із життя сьогодні вранці в оточенні сім'ї. Наші серця розбиті, Том був центром нашого світу, і ми не можемо уявити життя без його заразливої усмішки та енергії. Ми щиро вдячні за вашу любов і підтримку і просимо всіх об'єднатися, щоб світло Тома продовжувало сяяти для його прекрасних дітей. Дякуємо всім, хто підтримував його протягом усього шляху, він боровся до кінця. Я завжди пишатимусь тобою.

Скріншот: Instagram

Том та Келсі одружилися у 2018 році. У пари народилося двоє дітей – дочка Аурелія Роуз та син Боді.

Реклама
Скріншот: Instagram

Гурт The Wanted утворився у 2009 році. Хлопці стали дуже популярними як у Британії, і у багатьох інших країнах. Фанати любили їхні хіти – Glad You Came, All Time Low Chasing The Sun та багато інших.

Скріншот: Instagram

Раніше ми повідомляли, що барабанник рок-гурту Foo Fighters Тейлор Хокінс помер під час гастролей.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти