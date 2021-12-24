Умер актер Шерлока Холмса Владимир Татосов

Советский и российский артист умер в возрасте 95 лет. Какая причина смерти – читайте ниже

24 декабря не стало актера Владимира Татосова. / Фото: kino-teatr.ru

О смерти актера театра и кино Владимира Татосова сообщила его подруга и коллега Елена Драпеко. Причина смерти 95-летнего артиста – обострение онкологического заболевания на фоне коронавируса

Несколько лет назад у Владимира Михайловича было обнаружено онкологическое заболевание. Как объяснила Драпеко, недавно Владимира Михайловича госпитализировали в клинику из-за ухудшения состояния здоровья, сообщает "СтарХит".

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Мы перевели его в другую больницу, где лечат его основное заболевание, но там его заразили коронавирусом . Умер он в результате сочетания этих двух странных болезней, – сказала подруга Татосова.

Что известно об артисте

Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве в армянской семье. Однако детство провел в Баку.

Два года учился в спецшколе военно-воздушных сил Свердловска. Он участвовал в курсантской самодеятельности. Однажды комиссар спецшколы увидел его на сцене и порекомендовал поступать молодому человеку в театральное училище. Будущий артист прислушался. И в возрасте 20 лет он окончил театральную студию при Свердловском драматическом театре.

Владимир Татосов отметился в фильме "Большая семья". / Фото: kino-teatr.ru

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Всего Татосов снялся в более чем 100 советских фильмах и сериалах, среди которых "Интервенция", "Соломенная шляпка", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и другие.

В "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: двадцатый век начинается" актер сыграл барона фон Херлинга. / Фото: kino-teatr.ru

Кроме того, артист озвучивал множество зарубежных фильмов. Так, его голосом говорят герои "Ва-банка-2", "Ангара-18", "Небесных ласточок", "Человека в железной маске", "Соляриса".

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В 2014 году вышел документальный фильм о звезде – "Владимир Татосов. Полет к вечности".

Также в этом году не стало еще одного знаменитого актера, звезды фильма "Ширли-мырли" Валерия Гаркалина. Читайте, каким запомнился артист и за что его обожают зрители.