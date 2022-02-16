Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Ринат Ахметов в Мариуполе Ринат Ахметов в Мариуполе Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

MARUV беременна

Девушка Эктора

Кейт на ТВ

Велика прогулянка

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Умер Баппи Лахири, автор музыки к фильму "Танцор диско" и другим кинолегендам

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 февраля, 16:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Приходится публиковать непростые новости. Стало известно о том, что умер Баппи Лахири, композитор, автор музыки к легендарным болливудским фильмам...
Баппи Лахири скоропостижно скончался
Баппи Лахири скоропостижно скончался / Фото: Инстаграм Баппи Лахири

Как сообщает The Indian Express cо ссылкой на заявление директора клиники, доктора Дипака Намджоши, Баппи Лахири умер. Причиной смерти стало обструктивное апноэ сна. Легендарному музыканту было 69 лет.

В январе Баппи Лахири был доставлен в больницу с инфекцией и синдромом обструктивного апноэ во сне. Он был госпитализирован здесь на 29 дней, в том числе 18 дней он находился в реанимации.

Медик также отметил, что 14 февраля Лахири выписали из больницы, но вскоре ему резко стало плохо и он снова в экстренном порядке был доставлен в клинику.

Реклама
Баппи Лахири / скриншот

Он был в очень критическом состоянии, мы пытались его реанимировать, но в конечном итоге он скончался около 23:40–23:45 во вторник вечером.

Давайте вспомним несколько бессмертных хитов композитора Баппи Лахири.

Hum To Hai Dil Ke

Реклама

Goron Ki Na Kalon Ki

Jimmy, Jimmy, Jimmy, Aaja

Реклама

Коротко о композиторе Баппи Лахири

Настоящее имя музыканта — Алокеш Лахири. Он родился 27 ноября 1952 в городе Джалпайгури.

Его называют основоположником стиля диско в индийском кинематографе. Баппи Лахири был автором саундтреков к культовым индийским фильмам: "Танцор диско", "Танцуй, танцуй", "Вера", "Любовь, любовь, любовь" и многим другим. Помимо этого, Лахири был соавтором хитов "Jimmy, Jimmy, Jimmy, Aaja" и "Goron Ki Na Kalon Ki". Некоторые песни в этих картинах Лахири исполнял сам.

Всего за свою карьеру певец записал сотни композиций к фильмам.

В 2018 году удостоен премии "Filmfare Awards" за вклад в кинематограф.

У него остались дочь Рима Лахири и сын Баппа Лахири, они также занимаются музыкой.

Соболезнуем...

Напомним, на этой неделе не стало Геннадия Митрофанова.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
<p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /><meta charset="utf-8" /><meta charset="utf-8" /><meta charset="utf-8" /><meta charset="utf-8" /><meta charset="utf-8" /><meta charset="utf-8" /><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"></p> <p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-8de2780d-7fff-46d9-fcb5-1e10e7d294ce">16 февраля. Фрэнсис Гальтон. </b>Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...</p> <p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /></p>
История дня - за минуту
Chief and love
Интересно увидеть лицо девушки Эктора Хименса-Браво?
Больше об Экторе

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять