Умер Баппи Лахири, автор музыки к фильму "Танцор диско" и другим кинолегендам

Как сообщает The Indian Express cо ссылкой на заявление директора клиники, доктора Дипака Намджоши, Баппи Лахири умер. Причиной смерти стало обструктивное апноэ сна. Легендарному музыканту было 69 лет.
В январе Баппи Лахири был доставлен в больницу с инфекцией и синдромом обструктивного апноэ во сне. Он был госпитализирован здесь на 29 дней, в том числе 18 дней он находился в реанимации.
Медик также отметил, что 14 февраля Лахири выписали из больницы, но вскоре ему резко стало плохо и он снова в экстренном порядке был доставлен в клинику.
Он был в очень критическом состоянии, мы пытались его реанимировать, но в конечном итоге он скончался около 23:40–23:45 во вторник вечером.
Давайте вспомним несколько бессмертных хитов композитора Баппи Лахири.
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Коротко о композиторе Баппи Лахири
Настоящее имя музыканта — Алокеш Лахири. Он родился 27 ноября 1952 в городе Джалпайгури.
Его называют основоположником стиля диско в индийском кинематографе. Баппи Лахири был автором саундтреков к культовым индийским фильмам: "Танцор диско", "Танцуй, танцуй", "Вера", "Любовь, любовь, любовь" и многим другим. Помимо этого, Лахири был соавтором хитов "Jimmy, Jimmy, Jimmy, Aaja" и "Goron Ki Na Kalon Ki". Некоторые песни в этих картинах Лахири исполнял сам.
Всего за свою карьеру певец записал сотни композиций к фильмам.
В 2018 году удостоен премии "Filmfare Awards" за вклад в кинематограф.
У него остались дочь Рима Лахири и сын Баппа Лахири, они также занимаются музыкой.
Соболезнуем...