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Помер Баппі Лахірі, автор музики до фільму "Танцюрист диско" та інших кінолегенд

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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16 лютого, 16:10
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Доводиться публікувати непрості новини. Помер Баппі Лахірі, композитор, автор музики до легендарних боллівудських фільмів.
Баппі Лахірі помер
Баппі Лахірі помер / Фото: Інстаграм Баппі Лахірі

Як повідомляє The Indian Express з посиланням на заяву директора клініки, доктора Діпака Намджоші, Баппі Лахірі помер. Причиною смерті стало обструктивне апное сну. Легендарному музикантові було 69 років.

У січні Баппі Лахірі був доставлений до лікарні з інфекцією та синдромом обструктивного апное уві сні. Він був госпіталізований тут на 29 днів, у тому числі 18 днів він перебував у реанімації.

Медик також зазначив, що 14 лютого Лахірі виписали з лікарні, але невдовзі йому різко стало погано і його знову в екстреному порядку було доставлено до клініки.

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Баппі Лахірі / скріншот

Він був у дуже критичному стані, ми намагалися його реанімувати, але зрештою він помер близько 23:40–23:45 у вівторок увечері.

Згадаймо кілька безсмертних хітів композитора Баппі Лахірі.

Hum To Hai Dil Ke

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Goron Ki Na Kalon Ki

Jimmy, Jimmy, Jimmy, Aaja

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Коротко про композитора Баппі Лахірі

Справжнє ім'я музиканта Алокеш Лахірі. Він народився 27 листопада 1952 року в місті Джалпайгурі.

Його називають основоположником стиль диско в індійському кінематографі. Баппі Лахірі був автором саундтреків до культових індійських фільмів: "Танцюрист диско", "Танцюй, танцюй", "Віра", "Любов, кохання, кохання" та багатьом іншим. Крім цього, Лахірі був співавтором хітів "Jimmy, Jimmy, Jimmy, Aaja" та "Goron Ki Na Kalon Ki". Деякі пісні у цих картинах Лахірі виконував сам.

Загалом за свою кар'єру співак записав сотні композицій до фільмів.

У 2018 році удостоєний премії Filmfare Awards за внесок у кінематограф.

У нього залишилися дочка Риму Лахірі та син Баппа Лахірі, вони також займаються музикою.

Співчуваємо...

Нагадаємо, Цього тижня не стало Геннадія Митрофанова.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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