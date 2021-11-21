Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💸 Тисяча Зеленського

Помер Гаркалін

Річниця монархів

Сварка НеАнгелів

МакSим на сцені

Шоу "Маска". Сезон 2

Весілля Трінчер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Померла актриса Ніна Русланова

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
21 листопада, 21:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитій радянській та російській актрисі було 75 років. Раніше повідомлялося, що Ніна Русланова перебувала в реанімації однієї з московських клінік
Померла Ніна Русланова
Померла Ніна Русланова / Фото: kino-teatr.ru, скріншот

Про смерть Ніни Русланової повідомив відомий російський актор Станіслав Садальський на своїй сторінці у Facebook. У актриси були проблеми із серцем. Тривалий час народна артистка Росії хворіла.

Вона знайома багатьом ролями у фільмах Афоня", "Собачье сердце", "Моя любовь" та інших.

Реклама

Що казати, не знаю. Ніночка. Друг, подруга, просто близька людина. Скільки нас пов'язувало, тепер уже не перелічити, та й ні до чого. Незважаючи на хворобу, вона намагалася триматись. Часто за старою звичкою дзвонила мені на домашній телефон і намовляла щось на автовідповідач: "Говорить автодоповідач!" З утратою рідних коротшає наше життя – вони йдуть, забираючи з нас свій час. Вже не просто щодня, а щогодини нас розстрілюють новини… Що далі? Прощай, люба, пробач, – написав Садальський.

Фото: facebook.com/stas.sadalskij

Раніше повідомляли, що артистка перебуває у реанімації однієї з московських лікарень у тяжкому стані. Туди її доправили після інсульту.

Ніна Русланова: коротка біографія

Достеменно не відомо, де саме народилася Ніна Русланова. У віці двох місяців її знайшли у місті Богодухові, Харківська область. Її передали дитячого будинку. До свого повноліття майбутня актриса змінила таких п'ять.

У дитячому будинку Ніні дали по батькові Іванівна та прізвище Русланова – на честь співачки Лідії Русланової.

Реклама

Русланова закінчила будівельне училище за спеціальністю "штукатур", після чого вступила до Харківського театрального інституту, де провчилася один курс.

Пізніше з Харкова вона поїхала до Москви і вступила до Театрального училища ім. Б. В. Щукіна. З 1969 була актрисою театру імені Є. Вахтангова, у 1985-1988 роках – театру імені В. Маяковського, тоді в театрі імені Рубена Симонова. У кіно знімалась із 1967 року.

Була одружена з юристом і підприємцем Геннадієм Рудаковим. 1976 року народила дочку Олесю.

Реклама

Інші новини:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти