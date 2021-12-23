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Умерла Грейс Мирабелла – она 17 лет была главным редактором журнала Vogue

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 18:11
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Грейс Мирабелла была главным редактором американского Vogue на протяжении 1970-1980-х годов. Она умерла сегодня утром в возрасте 91 года
Умерла Мирабелла Грейс – главный редактор американского Vogue до 1988 года
Умерла Мирабелла Грейс – главный редактор американского Vogue до 1988 года / Фото: instagram.com/voguemagazine/

Сначала она работала ассистентом легендарной французской журналистки Дианы Вриланд, а затем сменила ее на посту главного редактора и оставалась много лет на этой должности.

Грейс провела Vogue через знаменательный период в истории Америки – эмансипацию, сексуальную свободу и жизненно важные и с трудом завоеванные права женщин – и она оживила это время на страницах журнала, – сказала о ней Анна Винтур, нынешний главный редактор Vogue.

Мирабелла выросла в пригороде Мейплвуд, штат Нью-Джерси, в итальянской семье. Она окончила колледж Скидмор по специальности экономика и прошла курс обучения руководителей.

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Несмотря на проблемы со здоровьем, Грейс продолжала интересоваться светской жизнью и посещала мероприятия
Несмотря на проблемы со здоровьем, Грейс продолжала интересоваться светской жизнью и посещала мероприятия / Фото: Getty Images

В 1951 году она присоединилась к Vogue в качестве ассистента в отделе мерчендайзинга. В редакцию попала лишь три года спустя. В 1960-х годах Грейс быстро поднялась по служебной лестнице, заняв в конечном итоге должность заместителя главного редактора.

В 1995 вышла автобиография Грейс Мирабеллы под названием 'In and Out of Vogue', в которой она рассказывает о 38 годах, проведенных в индустрии моды.

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Также недавно из жизни ушел Сергей Соловьев – режиссер советского художественного фильма "Асса".

Марина Григоренко
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