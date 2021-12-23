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Померла Грейс Мірабела – вона 17 років була головною редакторкою журналу Vogue

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 18:11
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Грейс Мірабела була головною редакторкою американського Vogue протягом 1970-1980-х років. Вона померла сьогодні вранці у віці 91 року
Померла Мірабела Грейс – головний редактор американського Vogue до 1988 року
Померла Мірабела Грейс – головний редактор американського Vogue до 1988 року / Фото: instagram.com/voguemagazine/

Спочатку вона працювала асистентом легендарної французької журналістки Діани Вріланд, а потім змінила її на посаді головного редактора та залишалася багато років на цій посаді.

Грейс провела Vogue через знаменний період в історії Америки – емансипацію, сексуальну свободу і життєво важливі і важко завойовані права жінок – і вона пожвавила цей час на сторінках журналу, – сказала про неї Анна Вінтур, нинішній головний редактор Vogue.

Мірабела виросла в передмісті Мейплвуд, штат Нью-Джерсі, в італійській сім'ї. Вона закінчила коледж Скідмор за фахом економіка та пройшла курс навчання керівників.

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Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Грейс продовжувала цікавитися світським життям і відвідувала заходи
Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Грейс продовжувала цікавитися світським життям і відвідувала заходи / Фото: Getty Images

У 1951 році вона приєдналася до Vogue як асистент у відділі мерчендайзингу. До редакції потрапила лише через три роки. У 1960-х роках Грейс швидко піднялася службовими сходами, обійнявши зрештою посаду заступника головного редактора.

У 1995 вийшла автобіографія Грейс Мірабели під назвою "In and Out of Vogue", в якій вона розповідає про 38 років, проведені в індустрії моди.

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Також недавно з життя пішов Сергій Соловйов – режисер радянського художнього фільму "Асса".

Марина Григоренко
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