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Ургант слідом за Пугачовою збирається емігрувати до Ізраїлю: телеведучий розпродає своє майно в Росії

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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5 квітня, 09:52
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Останнім часом навколо російського телеведучого Івана Урганта багато чуток
Іван Ургант хоче виїхати з Росії
Іван Ургант хоче виїхати з Росії / Фото: instagram.com/urgantcom

І хоч зараз Ургант повернувся до Росії, але, найімовірніше, це ненадовго. За інформацією російських Telegram-каналів, телеведучий на початку березня їздив до Ізраїлю, щоб члени його сім'ї подали документи на так зване "об'єднання".

Справа в тому, що в Урганта є громадянство Ізраїлю. Це дає можливість його дружині та дітям у майбутньому отримати громадянство цієї країни за спрощеною схемою.

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/ Фото: instagram.com/urgantcom

Крім того, за чутками, телеведучий, повернувшись до Москви, зайнявся продажем своєї нерухомості. Він уже провів кілька переговорів про можливість продажу заміського будинку у "Гірках-10" та апартаментів у "Москва-Сіті".

Також Іван Ургант веде переговори про можливе придбання житла в Ізраїлі та Грузії.

У день вторгнення Путіна до України російський ведучий Іван Ургант опублікував у Instagram чорну картинку і написав: "Страх та біль. Ні війні". Раніше з'явилася інформація про те, що шоу "Вечірній Ургант" закрили через позицію ведучого щодо війни.

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Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, Максим Галкін та Алла Пугачова вже зайнялися оформленням громадянства Ізраїлю та шукають школу для Гаррі та Лізи.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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