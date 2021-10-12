Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Босния: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили

Петиция Кондратюка

ДТП с Собчак

Каминг-ауты звезд

Заявление Притулы

Книга Бритни

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Собчак практически сразу уехала с места ДТП в Сочи: новые детали допроса водителя

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
12 октября, 14:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Водитель элитного такси, в котором ехала Ксения Собчак, признал свою вину в смертельном ДТП. Олег Цой нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу
Появились новые детали о ДТП с Ксенией Собчак
Появились новые детали о ДТП с Ксенией Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сейчас водителю такси предъявили обвинение и отправили под домашний арест на два месяца. В распоряжении СМИ появился фрагменте протокола допроса водителя такси.

Как пишет kp.ru, по словам Цоя, он пытался обогнать автобус, выехав на встречную полосу, и не успел завершить маневр, а телеведущая уехала с места аварии через 7 минут. Цой отметил, что только сейчас ему стала известна личность пассажирки, которую он вез в аэропорт. А вот кем были еще одна женщина и мужчина, ехавшие с Собчак, он до сих пор не знает.

Реклама

Так как они после ДТП, примерно через семь минут, убыли в неизвестном направлении. В какой-то момент у меня закружилась голова, и я присел на корточки вблизи автомобиля, где мне начали оказывать помощь другие участники дорожного движения, – рассказал водитель

Фото: Telegram-канал "Подъем"

По информации СМИ, защищать Олега Цоя в суде будет известный российский адвокат Анатолий Кучерена. До этого он представлял интересы Филиппа Киркорова, когда тот судился с журналисткой Мариной Яблоковой, занимался разводом Гарика Харламова и Кристины Асмус.

Что известно о ДТП с Собчак

В субботу, 9 октября, следуя из Адлера в Красную Поляну, столкнулись Mercedes и Volkswagen, когда водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона.

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Реклама

Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, а ее подруга и водитель были госпитализированы. Телеведущая находилась на пассажирском сидении, и сама получила травмы при столкновении. Ксения Собчак пообещала помочь всем пострадавшим в аварии.

Реклама

Читайте также:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Все обсуждают
Первое интервью Ани Лорак после 7 лет молчания
Что сказала певица?
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять