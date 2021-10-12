Собчак практически сразу уехала с места ДТП в Сочи: новые детали допроса водителя

Водитель элитного такси, в котором ехала Ксения Собчак, признал свою вину в смертельном ДТП. Олег Цой нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу

Появились новые детали о ДТП с Ксенией Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сейчас водителю такси предъявили обвинение и отправили под домашний арест на два месяца. В распоряжении СМИ появился фрагменте протокола допроса водителя такси.

Как пишет kp.ru, по словам Цоя, он пытался обогнать автобус, выехав на встречную полосу, и не успел завершить маневр, а телеведущая уехала с места аварии через 7 минут. Цой отметил, что только сейчас ему стала известна личность пассажирки, которую он вез в аэропорт. А вот кем были еще одна женщина и мужчина, ехавшие с Собчак, он до сих пор не знает.

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Так как они после ДТП, примерно через семь минут, убыли в неизвестном направлении. В какой-то момент у меня закружилась голова, и я присел на корточки вблизи автомобиля, где мне начали оказывать помощь другие участники дорожного движения, – рассказал водитель

Фото: Telegram-канал "Подъем"

По информации СМИ, защищать Олега Цоя в суде будет известный российский адвокат Анатолий Кучерена. До этого он представлял интересы Филиппа Киркорова, когда тот судился с журналисткой Мариной Яблоковой, занимался разводом Гарика Харламова и Кристины Асмус.

Что известно о ДТП с Собчак

В субботу, 9 октября, следуя из Адлера в Красную Поляну, столкнулись Mercedes и Volkswagen, когда водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона.

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, а ее подруга и водитель были госпитализированы. Телеведущая находилась на пассажирском сидении, и сама получила травмы при столкновении. Ксения Собчак пообещала помочь всем пострадавшим в аварии.