Узнаете Аллу Пугачеву и Бориса Моисеева? Смотрим архивное фото

Российский певец Борис Моисеев у себя в Instagram поделился редким фото с Аллой Пугачевой со времени, когда он сотрудничал с певицей

Борис Моисеев показал редкое фото с Аллой Пугачевой / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Сейчас Борис Моисеев восстанавливается после двух инсультов. Хоть в Сети и появляются разные слухи о состоянии здоровья певца, но представитель артиста все опровергает. Борис Моисеев почти не появляется на публике. На днях певец решил порадовать поклонников и опубликовал в Instagram архивное фото с Аллой Пугачевой.

Из Архива: #борисмоисеев #аллапугачева #триоэкспрессия // 80-ые", – подписал снимок певец.

Борис Моисеев показал архивное фото с Аллой Пугачевой / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

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К слову, недавно директор певца признался, что Алла Пугачева поддерживает связь с Борисом Моисеевым.

Алла Борисовна ему звонит раз в месяц обязательно, интересуется здоровьем, предлагает помощь, недавно передала ему котлеты его любимые. Они еще с молодости помнят свои истории, – рассказал директор певца в одном из интервью.

Что известно о состоянии здоровья Бориса Моисеева

В 2010 году певец Борис Моисеев пережил инсульт. В результате остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако вскоре артисту удалось успешно восстановиться и даже вернуться к выступлениям.

Инсульт, случившийся в 2015 году, значительно ухудшил его состояние. Недавно Алена Апина заявила, что Борис Моисеев находится в тяжелом состоянии, но представитель артиста эту информацию опроверг.

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Как Борис Моисеев выглядит сейчас / Фото: instagram.com/chabanova73/

Состояние здоровья у него стабильное, без ухудшений. Он находится в полной гармонии с собой.

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