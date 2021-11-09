Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин

Що з Надею?

Скандал з Талашком

Донька Началової

Дівчина Каньє

Шоу "Маска". Сезон 2

Триб'ют Тату
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Впізнаєте Аллу Пугачову та Бориса Мойсеєва? Дивимося архівне фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
9 листопада, 09:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський співак Борис Мойсеєв у себе в Instagram поділився рідкісним фото з Аллою Пугачовою з часу, коли він співпрацював зі співачкою
Борис Моїсеєв показав рідке фото з Аллою Пугачовою
Борис Моїсеєв показав рідке фото з Аллою Пугачовою / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Наразі Борис Мойсеєв відновлюється після двох інсультів. Хоч у Мережі і з'являються різні чутки про стан співака, але представник артиста все спростовує. Борис Мойсеєв майже не з'являється на публіці. Днями співак вирішив порадувати шанувальників та опублікував у Instagram архівне фото з Аллою Пугачовою.

З Архіву: #борисмойсеєв #аллапугачова #тріоекспресія // 80-ті", – підписав знімок співак.

Борис Мойсеєв показав архівне фото з Аллою Пугачовою
Борис Мойсеєв показав архівне фото з Аллою Пугачовою / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Реклама

До речі, нещодавно директор співака зізнався, що Алла Пугачова підтримує зв'язок із Борисом Мойсеєвим.

Алла Борисівна йому дзвонить раз на місяць обов'язково, цікавиться здоров'ям, пропонує допомогу, нещодавно передала йому котлети його кохані. Вони ще з юності пам'ятають свої історії, – розповів директор співака в одному з інтерв'ю.

Що відомо про стан здоров'я Бориса Мойсеєва

2010 року співак Борис Мойсеєв пережив інсульт. Внаслідок зупинки серця він був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Проте невдовзі артистові вдалося успішно відновитися і навіть повернутися до виступів.

Інсульт, який стався у 2015 році, значно погіршив його стан. Нещодавно Альона Апіна заявила, що Борис Мойсеєв перебуває у тяжкому стані, але представник артиста цю інформацію спростував.

Реклама

Як Борис Мойсеєв виглядає зараз
Як Борис Мойсеєв виглядає зараз / Фото: instagram.com/chabanova73/

Стан здоров'я у нього стабільний, без погіршення. Він перебуває у повній гармонії із собою.

Інші новини про зірок:

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти