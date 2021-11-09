Впізнаєте Аллу Пугачову та Бориса Мойсеєва? Дивимося архівне фото

Російський співак Борис Мойсеєв у себе в Instagram поділився рідкісним фото з Аллою Пугачовою з часу, коли він співпрацював зі співачкою

Борис Моїсеєв показав рідке фото з Аллою Пугачовою / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Наразі Борис Мойсеєв відновлюється після двох інсультів. Хоч у Мережі і з'являються різні чутки про стан співака, але представник артиста все спростовує. Борис Мойсеєв майже не з'являється на публіці. Днями співак вирішив порадувати шанувальників та опублікував у Instagram архівне фото з Аллою Пугачовою.

З Архіву: #борисмойсеєв #аллапугачова #тріоекспресія // 80-ті", – підписав знімок співак.

Борис Мойсеєв показав архівне фото з Аллою Пугачовою / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

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До речі, нещодавно директор співака зізнався, що Алла Пугачова підтримує зв'язок із Борисом Мойсеєвим.

Алла Борисівна йому дзвонить раз на місяць обов'язково, цікавиться здоров'ям, пропонує допомогу, нещодавно передала йому котлети його кохані. Вони ще з юності пам'ятають свої історії, – розповів директор співака в одному з інтерв'ю.

Що відомо про стан здоров'я Бориса Мойсеєва

2010 року співак Борис Мойсеєв пережив інсульт. Внаслідок зупинки серця він був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Проте невдовзі артистові вдалося успішно відновитися і навіть повернутися до виступів.

Інсульт, який стався у 2015 році, значно погіршив його стан. Нещодавно Альона Апіна заявила, що Борис Мойсеєв перебуває у тяжкому стані, але представник артиста цю інформацію спростував.

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Як Борис Мойсеєв виглядає зараз / Фото: instagram.com/chabanova73/

Стан здоров'я у нього стабільний, без погіршення. Він перебуває у повній гармонії із собою.

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