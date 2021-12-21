Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО

Трейлер Мавки

Лепс развелся

Что с Винником?

Каменских и Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Турецкие сериалы
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Узнаете Наташу Королеву? Смотрим архивное видео, на котором певице 13 лет

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 13:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На страничке Наташи Королевой редко встретишь фото и видео из прошлого. Артистка делится кадрами из семейного архива только по специальным событиям
Как Наташа Королева выглядела в 13 лет
Как Наташа Королева выглядела в 13 лет / Фото: instagram.com/koroleva__star

Вчера день рождения отмечал композитор Константин Осауленко – именно он был автором первых песен певицы. Стоит отметить, что Константин является мужем старшей сестры артистки.

Наташа Королева решила показать архивное видео, на котором ей 13 лет.

Реклама

Словно вчера была эта съемка в "Шире круг" и эта наивная детская песенка "Перемена". Так сложилось, что ты как музыкальный талисман был до моего творческого периода "Дельфина и русалки", и после. Спасибо тебе и твоему творчеству, спасибо за дружбу! Счастлива, что ты есть в моей жизни ! Желаю тебе здоровья и творческих проектов, красивых новых песен! – написала певица.

В комментариях подписчики не скрывали своего восторга и отметила, что певица с детства комфортно чувствовала себя на сцене.

  • "Первые раз посмотрела это видео полностью. Наташа – прирожденная артистка"
  • "Голос неповторимый"
  • "Класс! Какая юная Наташа"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, жизнь певицы изменилась в ноябре 1989 года, когда она приняла решение переехать в Москву ради сотрудничества с Игорем Николаевым. Вскоре в репертуаре Королевой появился один из главных хитов – "Желтые тюльпаны". Игорь Николаев также написал для нее песни "Дельфин и русалка", "Маленькая страна", "Киевский мальчишка".

Реклама

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять