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Впізнаєте Наташу Корольову? Дивимося архівне відео, на якому співачці 13 років

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 13:22
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На сторінці Наташі Корольової рідко зустрінеш фото і відео з минулого. Артистка ділиться кадрами із сімейного архіву тільки за спеціальними подіями
Як Наташа Корольова виглядала у 13 років
Як Наташа Корольова виглядала у 13 років / Фото: instagram.com/koroleva__star

Учора день народження відзначав композитор Костянтин Осауленко – саме він був автором перших пісень співачки. Варто зазначити, що Костянтин є чоловіком старшої сестри артистки.

Наталя Корольова вирішила показати архівне відео, на якому їй 13 років.

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Неначе вчора була ця зйомка в "Ширше коло" і ця наївна дитяча пісенька "Перемена". Так склалося, що ти як музичний талісман був до мого творчого періоду "Дельфина и русалки", та й після. Дякую тобі та твоїй творчості, дякую за дружбу! Щаслива, що ти є в моєму житті! Бажаю тобі здоров'я та творчих проектів, гарних нових пісень! – написала співачка.

У коментарях підписники не приховували свого захоплення та зазначила, що співачка з дитинства комфортно почувала себе на сцені.

  • "Вперше подивилася це відео повністю. Наташа – природжена артистка"
  • "Голос неповторний"
  • "Клас! Яка юна Наташа"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, життя співачки змінилося у листопаді 1989 року, коли вона вирішила переїхати до Москви заради співпраці з Ігорем Ніколаєвим. Незабаром у репертуарі Корольової з'явився один із головних хітів – "Желтые тюльпаны". Ігор Ніколаєв також написав для неї пісні "Дельфин и русалка", "Маленька страна", "Киевский мальчишка".

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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