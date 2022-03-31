Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Потапу угрожают

Уиллис болен

Злата обручена?

Нетребко очнулась

Энистон + Питт

НеАнгелы помирились
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Узнав о болезни мамы, Анна Заворотнюк похудела до состояния анорексички – у девушки снова проблемы с весом

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 марта, 16:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась с поклонниками откровениями о своем весе

26-летняя Анна Заворотнюк, старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня", сейчас очень активно общается с поклонниками в инстаграм. Очевидно девушке, которая не видит разницы между украинцами и россиянами, несмотря на российское вторжение, приспичило повышать активность. Не удивительно, ведь сейчас в РФ закрывают соцсети и любые источники, где есть правда об их преступлениях в Украине. Так, сейчас у всех на устах откровения Анны Заворотнюк о проблемах с весом.

На своей странице в инстаграм Анна Заворотнюк призналась, что болезнь мамы стала для нее жутким ударом, из-за чего она сильно похудела. После этого у нее регулярно наблюдаются скачки веса.

Реклама

Привет дорогие, хотела с вами пообщаться на тему веса, у меня он постоянно скачет, то худею, то набираю. Последний месяц страшно поправилась, постоянно тянет на сладкое и мучное. Многие говорят, что от недостатка эндорфинов, гормонов счастья, организм восполняет их вкусной едой. А вы заедаете стресс или наоборот перестаёте есть и худеете? У меня все зависит от обстоятельств, если это невероятно сильный стресс, например, болезнь моем мамы, когда я узнала об этом, я похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год, впихивала в себя еду, чтобы сохранять какую-то жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я тоже нервничаю, но более менее умерено, это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. И начала есть. Собираюсь садится на диету, мне надо скинуть хотя бы около 5 кг. Кто со мной? Делитесь вашими методами похудения.

Но нам все же кажется, что не о том девушка думает. У нее более 200 тысяч подписчиков, которым она могла бы доносить правду о ситуации в Украине и тем самым не быть частью преступного и кровавого режима. За его поддержку вскоре придется ответить каждому россиянину.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Реклама

Также сейчас обсуждают комментарий Анны Заворотнюк о здоровье матери.

Самые свежие новости и обновления вы можете найти в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять