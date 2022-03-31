Узнав о болезни мамы, Анна Заворотнюк похудела до состояния анорексички – у девушки снова проблемы с весом

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась с поклонниками откровениями о своем весе

26-летняя Анна Заворотнюк, старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня", сейчас очень активно общается с поклонниками в инстаграм. Очевидно девушке, которая не видит разницы между украинцами и россиянами, несмотря на российское вторжение, приспичило повышать активность. Не удивительно, ведь сейчас в РФ закрывают соцсети и любые источники, где есть правда об их преступлениях в Украине. Так, сейчас у всех на устах откровения Анны Заворотнюк о проблемах с весом.

На своей странице в инстаграм Анна Заворотнюк призналась, что болезнь мамы стала для нее жутким ударом, из-за чего она сильно похудела. После этого у нее регулярно наблюдаются скачки веса.

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Привет дорогие, хотела с вами пообщаться на тему веса, у меня он постоянно скачет, то худею, то набираю. Последний месяц страшно поправилась, постоянно тянет на сладкое и мучное. Многие говорят, что от недостатка эндорфинов, гормонов счастья, организм восполняет их вкусной едой. А вы заедаете стресс или наоборот перестаёте есть и худеете? У меня все зависит от обстоятельств, если это невероятно сильный стресс, например, болезнь моем мамы, когда я узнала об этом, я похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год, впихивала в себя еду, чтобы сохранять какую-то жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я тоже нервничаю, но более менее умерено, это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. И начала есть. Собираюсь садится на диету, мне надо скинуть хотя бы около 5 кг. Кто со мной? Делитесь вашими методами похудения.

Но нам все же кажется, что не о том девушка думает. У нее более 200 тысяч подписчиков, которым она могла бы доносить правду о ситуации в Украине и тем самым не быть частью преступного и кровавого режима. За его поддержку вскоре придется ответить каждому россиянину.

Анна Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Также сейчас обсуждают комментарий Анны Заворотнюк о здоровье матери.

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