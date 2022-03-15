Дочь Заворотнюк заявила, что разницы между украинцами и россиянами нет

Дочь Анастасии Заворотнюк у себя в Instagram заговорила о братских народах

Анна Заворотнюк рассказала, что за мир во всем мире / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

20-й день российская армия обстреливает украинские города, а некоторые российские блогеры и звезды до сих пор рассказывают о "братских народах". На этот раз любимую тему пропагандистов решила продолжить дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Анна.

Одна из подписчиц рассказала, что она украинка и желает дочери актрисы только добра.

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Мне так обидно, что теперь все подписываете свою национальность. Я сама почти наполовину украинка и это ранит мое сердце. Потому что никакой разницы в наших народах я никогда не видела.

Скриншот: Instagram

Также кто-то из подписчиков поблагодарил дочь Заворотнюк, что она не призывает убивать украинцев. Сама Анна выступает за мир во всем мире, но о вторжении россии не говорит.

Я за мир во всем мире и за то, чтобы люди жили свои жизни без войн, без страданий и потерь. Пусть мир наступит как можно скорее. Об этом надо молить Бога.

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее звезда "Интернов" Иван Охлобыстин назвал войну "временным конфликтом". В то же время Андрей Макаревич объяснял россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах".

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