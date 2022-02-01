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В Москве простились с Леонидом Куравлевым: как прошли похороны

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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1 февраля, 13:29
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Известный советский актер умер 30 января. Последние дни Леонид Куравлев провел в хосписе
В Москве похоронили Леонида Куравлева
В Москве похоронили Леонида Куравлева / Фото: news.ru

Церемония прощания с Леонидом Куравлевым прошла в Центральной клинической больнице в закрытом формате, ее посетили близкие и коллеги артиста.

Родные актера захотели, чтобы церемония прощания проходила в закрытом формате
Родные актера захотели, чтобы церемония прощания проходила в закрытом формате / Фото: news.ru

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Дорогой папа, я с тобой не прощаюсь. Ты просто перешел в другое измерение. Но остались твои роли и воспоминания. О тебе и маме. Я очень люблю тебя, – сказал сын Василий.

Сын Леонида Куравлева. Скриншот видео

Как пишет Teleprogramma pro, один из внуков тоже решил сказать несколько слов о знаменитом дедушке.

Мне тебя будет не хватать. Буду скучать по твоим телефонным звонкам

Леонида Куравлева похоронят около жены Нины Васильевны на Троекуровском кладбище. Стоит отметить, артист еще при жизни успел установить для себя памятник. Так, на могиле жены актера рядом было написано имя Леонида Вячеславовича, но без указания дат его жизни.

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Могила Нины Куравлевой
Могила Нины Куравлевой / Фото: Wikipedia

Напомним, последние полгода жизни звезда фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня" провел в частном учреждение для пожилых людей. После смерти жены в 2012 году актер закрылся в себе и не хотел ни с кем общаться. С каждым годом ситуация усугублялась. Дочь и сын Куравлева по рекомендации врачей определили отца в дом престарелых.

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Ранее мы вспоминали лучшие роли Леонида Куравлева.

Элина Пелешенко
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