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У Москві попрощалися з Леонідом Куравльовим: як пройшли похорони

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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1 лютого, 13:29
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Відомий радянський актор помер 30 січня. Останні дні Леонід Куравльов провів у хоспісі
У Москві поховали Леоніда Куравльова
У Москві поховали Леоніда Куравльова / Фото: news.ru

Церемонія прощання з Леонідом Куравльовим пройшла у Центральній клінічній лікарні у закритому форматі, її відвідали близькі та колеги артиста.

Рідні актори захотіли, щоб церемонія прощання проходила у закритому форматі
Рідні актори захотіли, щоб церемонія прощання проходила у закритому форматі / Фото: news.ru

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Дорогий тату, я з тобою не прощаюся. Ти просто перейшов до іншого виміру. Але залишилися твої ролі та спогади. Про тебе і маму. Я дуже люблю тебе, – сказав син Василь.

Син Леоніда Куравльова. Скріншот відео

Як пише Teleprogramma pro, один із онуків теж вирішив сказати кілька слів про знаменитого дідуся.

Мені тебе не вистачатиме. Сумуватиму за твоїми телефонними дзвінками

Леоніда Куравльова поховають біля дружини Ніни Василівни на Троєкурівському цвинтарі. Варто зазначити, що артист ще за життя встиг встановити для себе пам'ятник. Так, на могилі дружини актора поряд було написано ім'я Леоніда В'ячеславовича, але без зазначення дат його життя.

Могила Ніни Куравльової
Могила Ніни Куравльової / Фото: Wikipedia

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Нагадаємо, останні півроку життя зірка фільмів "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня" провів у приватному закладі для людей похилого віку . Після смерті дружини у 2012 році актор закрився в собі та не хотів ні з ким спілкуватися. З кожним роком ситуація посилювалася. Дочка та син Куравльова за рекомендацією лікарів оформили батька до будинку для людей похилого віку.

Раніше ми згадували найкращі ролі Леоніда Куравльова.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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