В Москве прямо на сцене Большого театра погиб актер. На него рухнула декорация

Во время спектакля рухнувшая декорация убила 38-летнего актера Евгения Кулеша. Рассказываем, что известно

/ Фото: instagram.com/bolshoi_theatre/

Сегодня, 9 октября на сцене Большого театра в Москве произошла трагедия. Погиб 38-летний артист Евгений Кулеш. Во время спектакля на мужчину обрушилась декорация.

Трагедия разыгралась во время оперы "Садко".

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Как сообщают в ТАСС, Евгений пошел не в ту сторону во время спуска декорации. 38-летнего актера пытались реанимировать, но, к сожалению, спасти жизнь Евгения не удалось.

Зрители рассказали журналистам, что спектакль начался с показа видеозаписи. Затем на сцену вышли два актера. В этот момент начали появляться декорации. Вдруг раздался крик: "Стоп! Вызовите скорую!".

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Зрители не увидели, что именно произошло. Сам инцидент случился в глубине сцены. Занавес закрыли и объявили об отмене спектакля.

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