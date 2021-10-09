У Москві прямо на сцені Великого театру загинув актор. На нього впала декорація

Під час вистави розвалена декорація вбила 38-річного актора Євгена Кулеша. Розповідаємо, що відомо

/ Фото: instagram.com/bolshoi_theatre/

9 жовтня на сцені Великого театру в Москві сталася трагедія. Загинув 38-річний артист Євген Куліш. Під час вистави на чоловіка впала декорація.

Трагедія розігралася під час опери "Садко".

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Як повідомляють в ТАСС, Євген пішов не в ту сторону під час спуску декорації. 38-річного актора намагалися реанімувати, але, на жаль, врятувати життя Євгенія не вдалося.

Глядачі розповіли журналістам, що спектакль почався з показу відеозапису. Потім на сцену вийшли два актори. У цей момент почали з'являтися декорації. Раптом пролунав крик: "Стоп! Викличте швидку!".

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Глядачі не побачили, що саме сталося. Сам інцидент трапився в глибині сцени. Завісу закрили і оголосили про скасування вистави.

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