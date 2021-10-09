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У Москві прямо на сцені Великого театру загинув актор. На нього впала декорація

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
9 жовтня, 22:30
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Під час вистави розвалена декорація вбила 38-річного актора Євгена Кулеша. Розповідаємо, що відомо
/ Фото: instagram.com/bolshoi_theatre/

9 жовтня на сцені Великого театру в Москві сталася трагедія. Загинув 38-річний артист Євген Куліш. Під час вистави на чоловіка впала декорація.

Трагедія розігралася під час опери "Садко".

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Як повідомляють в ТАСС, Євген пішов не в ту сторону під час спуску декорації. 38-річного актора намагалися реанімувати, але, на жаль, врятувати життя Євгенія не вдалося.

Глядачі розповіли журналістам, що спектакль почався з показу відеозапису. Потім на сцену вийшли два актори. У цей момент почали з'являтися декорації. Раптом пролунав крик: "Стоп! Викличте швидку!".

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Глядачі не побачили, що саме сталося. Сам інцидент трапився в глибині сцени. Завісу закрили і оголосили про скасування вистави.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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