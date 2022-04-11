В рядах рашистов пополнение: Меньшова заявила о патриотизме и любви к русским, которые бомбят Украину

24 февраля Россия пришла с войной в Украину. Это момент в РФ стал точкой, которая для многих стала рубежом для самоопределения: ты или осуждаешь действия властей и выступаешь против войны, либо становишься участником кровавого режима. Актриса Юлия Меньшова свой выбор сделала. И у нас нет сомнений, что за это ее проклянут внуки.
52-летняя актриса пообщалась в интервью с Артемием Лебедевым, где без зазрения совести заявила, что ей не стыдно быть русской и она осуждает тех, кто покинул Россию.
У интеллигенции есть неизбывное чувство вины. Сегодня оно актуализировалось и выражено в адской формулировке "стыдно быть русским". Мне не стыдно быть русской!
Очевидно, что Меньшова – не интеллигенция, не та, кто по своему происхождению должен вести за собой народ в лучшее будущее. Дочь Владимира Меньшова – теперь пособник кровавого путинского режима.
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Кстати, когда началась война, Меньшова написала только такое:
Ужас. Ужас. Этого не может быть.
А после и вовсе удалила данный пост.
Сам Лебедев, на которого когда-то равнялись многие креативщики, заявил, что не понимает отречение от российской культуры.
Как можно отрицать свою культуру? Почему ты должен культуру свою отрицать? У этих людей вшита капсула саморазрушения, как у шпиона, который кусает ампулу с ядом в воротнике.
А вот Александр Роднянский говорит, что после Бучи, Ирпеня и Гостомеля о российской культуре можно забыть.
Как говорится, выбор сделан. Позицию Меньшовой и Лебедева украинцы не забудут и точно не простят.
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