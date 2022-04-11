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У лавах рашистів поповнення: Меньшова заявила про патріотизм і любов до росіян, які бомблять Україну

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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11 квітня, 16:36
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Російська артистка не соромиться говорити про гордість за свою націю, хоча зараз Україна терпить російське вторгнення. І це засуджує весь світ!
Юлія Меньшова стала посібником кривавого російського режиму
Юлія Меньшова стала посібником кривавого російського режиму / Фото: instagram.com/juliavmenshova

24 лютого Росія прийшла з війною до України. Цей момент у РФ став точкою, яка для багатьох стала кордоном для самовизначення: ти або засуджуєш дії влади та виступаєш проти війни, або стаєш учасником кривавого режиму. Акторка Юлія Меньшова свій вибір зробила. І у нас немає сумнівів, що за це її проклянуть онуки.

52-річна актриса поспілкувалася в інтерв'ю з Артемієм Лебедєвим, де безсовісно заявила, що їй не соромно бути росіянкою, та вона засуджує тих, хто залишив Росію.

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У інтелігенції є непереборне почуття провини. Сьогодні воно актуалізувалося і виражено в пекельному формулюванні "соромно бути російянином. Мені не соромно бути росіянкою!

Очевидно, що Меньшова – не інтелігенція, не та, хто за своїм походженням має вести за собою народ у найкраще майбутнє. Дочка Володимира Меньшова – тепер посібник кривавого путінського режиму.

Юлія Меньшова
Юлія Меньшова / Фото: instagram.com/juliavmenshova

До речі, коли почалася війна, Меньшова написала лише таке:

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Жах. Жах. Цього не може бути.

А після і зовсім видалила цей пост.

Сам Лебедєв, на якого колись дорівнювали багато креативників, заявив, що не розуміє зречення російської культури.

Як можна заперечувати свою культуру? Чому ти маєш культуру свою заперечувати? У цих людей вшита капсула саморуйнування, як у шпигуна, який кусає ампулу з отрутою у комірі.

А ось Олександр Роднянський каже, що після Бучі, Ірпеня та Гостомеля про російську культуру можна забути.

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Як кажуть, вибір зроблено. Позицію Меньшової та Лебедєва українці не забудуть і точно не вибачать.

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

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Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
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