У Мережі висміяли нове відео Наташі Корольової і Тарзана в готелі: Яка вульгарність

Популярна співачка, яка нещодавно розповіла про особисте життя сина, зараз разом з чоловіком проводить час у Туреччині. Наташа Корольова вирішила поділитися відео з відпочинку, але нарвалася на критику.
На відео співачка в рожевих легінсах і сонцезахисних окулярах заходить в номер готелю у супроводі чоловіка. Співачка здивувалася декоруванню кімнати і відзначила романтичну атмосферу.
Вирішили трохи продовжити літо і спонтанно махнули до Туреччини в затишний готель, – підписала публікацію співачка.
Але в коментарях підписники знову розкритикували Наташу Корольову. Багато назвали відео показухою, іншим не сподобався наряд артистки.
- "Показуха одна. Одним словом артисти"
- "Щастя на камеру – нещастя. Навіщо?"
- "Яка вульгарність, типу два закоханих. А скільки рогів одне одному зробили"
Нагадаємо, Наташа Корольова пробачила своєму чоловікові Тарзану зраду, в якій він зізнався публічно. Пара вирішила забути старі образи, скандали і почати все з чистого аркуша. Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила в сімейній драмі Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми. Сам Малахов раніше заявляв, що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружбу з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.
Інші новини про співачку:
- Наташа Корольова зізналася, чому її мама не відразу прийняла Сергія Глушка.
- Наташу Корольову прийняли за молоду подругу її сина.