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У Мережі висміяли нове відео Наташі Корольової і Тарзана в готелі: Яка вульгарність

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
15 вересня, 14:10
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Кожна публікація Наташі Корольової стає приводом для обговорення. Відео з відпочинку в Туреччині не стало винятком
Наташа Корольова показала відео з відпочинку в Туреччині
Наташа Корольова показала відео з відпочинку в Туреччині / Фото: instagram.com/koroleva__star

Популярна співачка, яка нещодавно розповіла про особисте життя сина, зараз разом з чоловіком проводить час у Туреччині. Наташа Корольова вирішила поділитися відео з відпочинку, але нарвалася на критику.

На відео співачка в рожевих легінсах і сонцезахисних окулярах заходить в номер готелю у супроводі чоловіка. Співачка здивувалася декоруванню кімнати і відзначила романтичну атмосферу.

Вирішили трохи продовжити літо і спонтанно махнули до Туреччини в затишний готель, – підписала публікацію співачка.

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Але в коментарях підписники знову розкритикували Наташу Корольову. Багато назвали відео показухою, іншим не сподобався наряд артистки.

  • "Показуха одна. Одним словом артисти"
  • "Щастя на камеру – нещастя. Навіщо?"
  • "Яка вульгарність, типу два закоханих. А скільки рогів одне одному зробили"
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Нагадаємо, Наташа Корольова пробачила своєму чоловікові Тарзану зраду, в якій він зізнався публічно. Пара вирішила забути старі образи, скандали і почати все з чистого аркуша. Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила в сімейній драмі Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми. Сам Малахов раніше заявляв, що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружбу з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.

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Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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