Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Все о спикере СБУ

Лине Костенко - 92

"Враги" РФ

Совет от Притулы

Решение Делона

Концерты Монатика
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Валерию Леонтьеву – 73! Показываем самые экстравагантные сценические костюмы Казанова (фото)

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 марта, 21:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
19 марта популярный артист отмечает день рождения. В честь 73-летия певца, мы сделали подборку ТОП-ярких нарядов Валерия Леонтьева
Подборка ТОП-сценических костюмов Валерия Леонтьева
Подборка ТОП-сценических костюмов Валерия Леонтьева / Фото: Instagram

Еще в начале марта российские фанаты певца били тревогу из-за его экстренного отъезда из РФ, где у него были запланированы концерты. Многие думали, что Валерий Леонтьев сбежал из страны-агрессора вслед за Аллой Пугачевой после нападения России на Украину.

Впрочем, как выяснилось, Леонтьев просто решил уехать в Майами, где он давно уже живет с женой. Вероятно, артист поспешил в США, чтобы организовать праздник в честь 73-летия. Сам артист исчез с горизонта и не появляется на публике уже как минимум месяц.

Реклама

Начиная с 1980-х годов Валерий Леонтьев любит эпатировать публику и делает это с огромным удовольствием. Каждый выход звезды – повод для новых сплетен. Певец не боится критики и смело позирует в своих ярких нарядах со стразами, блестками и перьями. Именно благодаря эпатажным концертным образам артист смотрится на сцене как денди.

"Сегодня" предлагают посмотреть вам самые эффективные образы Валерия Леонтьева в день его рождения.

/ Фото: Instagram

Реклама

/ Фото: Скриншот из YouTube

/ Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Реклама

/ Фото: Скриншот из YouTube

Создается впечатление, что артист с рождения любит удивлять публикую своими образами и никогда не перестанет это делать.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Боевой медик Семидьянова Ольга из Марганца Днепропетровской обл. Мать-героиня, которая вместе с мужем-военным воспитывала 12 детей, в первые дни войны ушла на фронт. Спасала украинских бойцов под вражеским огнем. Была тяжело ранена – российские войска обстреляли из танков, поэтому экипировка не спасла. Вскоре погибла.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Старший лейтенант Черный Владимир, десантник из 25-й Сичеславской бригады ВДВ. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 оккупантов, танк Т-72 и взяты в плен пять российских захватчиков. За личное мужество представлен к званию Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять