Валерию Леонтьеву – 73! Показываем самые экстравагантные сценические костюмы Казанова (фото)

Еще в начале марта российские фанаты певца били тревогу из-за его экстренного отъезда из РФ, где у него были запланированы концерты. Многие думали, что Валерий Леонтьев сбежал из страны-агрессора вслед за Аллой Пугачевой после нападения России на Украину.
Впрочем, как выяснилось, Леонтьев просто решил уехать в Майами, где он давно уже живет с женой. Вероятно, артист поспешил в США, чтобы организовать праздник в честь 73-летия. Сам артист исчез с горизонта и не появляется на публике уже как минимум месяц.
Начиная с 1980-х годов Валерий Леонтьев любит эпатировать публику и делает это с огромным удовольствием. Каждый выход звезды – повод для новых сплетен. Певец не боится критики и смело позирует в своих ярких нарядах со стразами, блестками и перьями. Именно благодаря эпатажным концертным образам артист смотрится на сцене как денди.
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Создается впечатление, что артист с рождения любит удивлять публикую своими образами и никогда не перестанет это делать.
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