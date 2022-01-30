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Ван Дамм тайно повез любимую украинку в Париж

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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30 января, 11:57
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Отношения Ван Дамма и Алены Кавериной можно назвать одной из самых загадочных и таинственных lovestories
Ван Дамм и Алена Каверина отдыхают в Париже
Ван Дамм и Алена Каверина отдыхают в Париже / Фото: jcvd, alenak705

Хотя роман актера с украинкой длится уже более 10 лет, но парочка хочет держать свои отношения в секрете. Каверина никогда не появляется со звездным любимым на публике, не постит с ним фото в соцсетях и всегда держится в стороне от публичности.

На днях Ван Дамм опубликовал в Instagram атмосферное видео из Парижа. Как видно на ролике, актер сидит на балконе с чашкой горячего кофе и круасаном.

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Приветствую вас из Парижа, мои друзья, – подписал он пост.

Также во французском городе отдыхает и Каверина. Совпадение или нет?!

И хоть актер не намекнул, что он уехал в Париж вместе с украинкой и парочка не появляется вместе на фото, но... все очевидно.

Алена выставила несколько фото, подписав их: "Бонжур, ребята, из холодного зимнего Парижа".

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Алена Каверина живет в США.
Алена Каверина живет в США. / Фото: alenak705

Кстати, в Instastories Ван Дамм опубликовал еще одно милое видео, на котором появились его родители. А вот кто снимал семейку? Вероятно, это была любимая актера.

Скриншот Instastories/jcvd

Кратко об отношениях Ван Дамма и Кавериной?

Ходили слухи, что парочка познакомилась много лет назад в одном из ночных клубов Таиланда. После этого Жан Клод несколько раз приезжал в Украину в гости к Кавериной. Как сообщали некоторые СМИ, бельгиец купил две квартиры специально для девушки – в Киеве и Кривом Роге.

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Как сейчас живет Алена Каверина – возлюбленная Ван Дамма
Как сейчас живет Алена Каверина – возлюбленная Ван Дамма

Известно, что сейчас Алена живет в Лос-Анджелесе. Девушка занимается спортом, пропагандирует здоровый образ жизни и активно путешествует.

Но, несмотря на роман с украинкой, актер все еще вместе с женой Гледис Португез, правда, только по документам и на публике.

Раньше мы писали, как сложилась жизнь четвертой жены шоумена Александра Цекало, которая младше его на 30 лет.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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