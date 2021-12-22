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Ванесса Паради цветет и пахнет после развода с Деппом: как звезда выглядит в свои 49 и с новым мужем

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
22 декабря, 14:53
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Сегодня, 22 декабря, знаменитой французской певице, модели и актрисе Ванессе Паради исполняется 49 лет. За спиной у звезды десятки фильмов, песен, брак, а затем и развод с актером Джонни Деппом. Как звезда выглядит сейчас?
Ванессе Паради - 49. Как выглядят сейчас она и ее муж
Ванессе Паради - 49. Как выглядят сейчас она и ее муж / Фото: Getty Images

С 2018 года Ванесса Паради не снимается в фильмах и не записывает новые громкие хиты, кроме песни о Киеве. Интересное совпадение – именно в 2018 году она вышла замуж за французского писателя, актера, сценариста и режиссера – Самюэла Бенштери.

В тот момент все фанаты радовались за Ванессу как никогда – звезда оправилась после скандального развода с Джонни Деппом в 2016 году и вновь обрела счастье.

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Сегодня Ванессе исполняется 49 лет. И мы решили узнать, как сейчас живет звезда французской эстрады и кино.

Сейчас Ванесса играет в театре в пьесах своего мужа, пишет Gala.fr. Парочка нередко появляется на светских мероприятиях.

Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри. Август, 2021 | Фото: Getty Images
Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри. Август, 2021 / Фото: Getty Images
Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри. Август, 2021 | Фото: Getty Images
Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри. Август, 2021 / Фото: Getty Images
Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри. Август, 2021 | Фото: Getty Images
Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри. Август, 2021 / Фото: Getty Images
Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри. Август, 2021 | Фото: Getty Images
Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри. Август, 2021 / Фото: Getty Images
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В 2014 году, как пишет французская пресса, Ванесса пережила депрессию из-за разрыва с Джонни Деппом. Кстати, у пары двое общих детей, которые очень похожи на знаменитого отца. Депп закрутил роман с Эмбер Херд (а вскоре и женился на ней), но позже явно об этом пожалел – пара разводилась со скандалом, который гремел на весь мир.

Ванесса Паради защитила Джонни Деппа после того, как его обвинили в насилии
Ванесса Паради защитила Джонни Деппа после того, как его обвинили в насилии / Фото: Getty Images

Тем не менее, когда на Деппа полилась грязь и обвинения в насилии со стороны Эмбер и ее защитников, Паради заступилась за бывшего супруга. Она заявила, что Депп никогда бы не позволил себе поднять руку на женщину.

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Сейчас Ванесса, похоже, обрела счастье и покой – вместе с супругом они проживают во Франции и не светятся в скандальной хронике, в отличие от Деппа.

Вот как Ванесса Паради выглядит сейчас. Такой стильный look она продемонстрировала на показе Chanel 19 декабря этого года в Париже.

Ванесса Паради в Париже на показе Chanel. 19 декабря, 2021 | Фото: Getty Images
Ванесса Паради в Париже на показе Chanel. 19 декабря, 2021 / Фото: Getty Images
Ванесса Паради в Париже на показе Chanel. 19 декабря, 2021 | Фото: Getty Images
Ванесса Паради в Париже на показе Chanel. 19 декабря, 2021 / Фото: Getty Images
Ванесса Паради в Париже на показе Chanel. 19 декабря, 2021 | Фото: Getty Images
Ванесса Паради в Париже на показе Chanel. 19 декабря, 2021 / Фото: Getty Images
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А вот Джонни Депп пока переживает не самый спокойный период. Из-за скандалов с Эмбер Херд, его выгнали из фильма "Фантастические твари-3", где он играл злого волшебника Гриндевальда. Актера заменили Мадсом Миккельсоном, но при этом выплатили компенсацию в размере 10 миллионов долларов США.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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