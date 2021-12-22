Ванесса Паради цветет и пахнет после развода с Деппом: как звезда выглядит в свои 49 и с новым мужем

С 2018 года Ванесса Паради не снимается в фильмах и не записывает новые громкие хиты, кроме песни о Киеве. Интересное совпадение – именно в 2018 году она вышла замуж за французского писателя, актера, сценариста и режиссера – Самюэла Бенштери.
В тот момент все фанаты радовались за Ванессу как никогда – звезда оправилась после скандального развода с Джонни Деппом в 2016 году и вновь обрела счастье.
Сегодня Ванессе исполняется 49 лет. И мы решили узнать, как сейчас живет звезда французской эстрады и кино.
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Сейчас Ванесса играет в театре в пьесах своего мужа, пишет Gala.fr. Парочка нередко появляется на светских мероприятиях.
В 2014 году, как пишет французская пресса, Ванесса пережила депрессию из-за разрыва с Джонни Деппом. Кстати, у пары двое общих детей, которые очень похожи на знаменитого отца. Депп закрутил роман с Эмбер Херд (а вскоре и женился на ней), но позже явно об этом пожалел – пара разводилась со скандалом, который гремел на весь мир.
Тем не менее, когда на Деппа полилась грязь и обвинения в насилии со стороны Эмбер и ее защитников, Паради заступилась за бывшего супруга. Она заявила, что Депп никогда бы не позволил себе поднять руку на женщину.
Сейчас Ванесса, похоже, обрела счастье и покой – вместе с супругом они проживают во Франции и не светятся в скандальной хронике, в отличие от Деппа.
Вот как Ванесса Паради выглядит сейчас. Такой стильный look она продемонстрировала на показе Chanel 19 декабря этого года в Париже.
А вот Джонни Депп пока переживает не самый спокойный период. Из-за скандалов с Эмбер Херд, его выгнали из фильма "Фантастические твари-3", где он играл злого волшебника Гриндевальда. Актера заменили Мадсом Миккельсоном, но при этом выплатили компенсацию в размере 10 миллионов долларов США.