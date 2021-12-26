Актер из Мстителей обсуждал с Джонни Деппом, как они сожгут Эмбер Херд

Сообщения, которыми в 2013 году обменивались актеры, были заслушаны судом во время разбирательства по делу Деппа о клевете

Пол Беттани влип в скандал из-за Джонни Деппа / Фото: Disney, Imdb.com

Переписка Джонни Деппа и Пола Беттани, которые дружат уже много лет, стала достоянием общественности в процессе судебного разбирательства между Деппом и таблоидом The Sun.

В 2018-м Депп подал в суд на издателя газеты из-за заголовка с фразой "убийца жен" – речь в материале шла об отношениях актера с Эмбер Херд.

Реклама

На предварительном слушании перед судом в феврале 2020 года тексты, которыми Депп и Беттани обменивались в 2013 году, были зачитаны вслух. Пол Беттани заявил в комментарии The Independent, что это "действительно сложная тема для обсуждения" и что, по его мнению, ее обсуждение лишь "подольет масла в огонь".

Актер Пол Беттани / Фото: instagram.com/paulbettany

Звезда "ВандаВижен" и "Мстители", однако, считает обнародование его личных текстовых сообщений "очень странным".

Реклама

Что было в переписке?

В одном из сообщений Джонни Депп предложил Полу, якобы в шутку, сжечь Эмбер Херд. На что Беттани ответил, что не считает Херд ведьмой и вообще, с ней приятно находиться в компании. Актер добавил, что Херд можно утопить.

Депп ответил следующее: "Давай утопим ее, прежде чем сожжем! Я потом тра**у ее обгоревший труп, чтобы убедиться, что она мертва".

Напомним, что в 2016 году бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд сразу после развода подала на него в суд, обвинив в домашнем насилии.

Реклама

Эмбер Херд и Джонни Депп / Фото: Getty Images

Своей вины актер не признал и подал встречный иск за клевету. В результате разбирательства между эксами затянулись не на один год, Деппа уволили из "Фантастических тварей", хотя и выплатили компенсацию в размере 10 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что о скандальных отношениях Джонни Деппа и Эмбер Херд выпустят документальный фильм.