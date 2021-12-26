Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин ⚽ Манчестер Сити - Лестер: онлайн Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала 🚷 Дело Порошенко

Зашквар Netflix

Игры талантов

Топ-сериал

Месть Дантеса

Шоу "Маска". Сезон 2

Сын Макаревича
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Актер из Мстителей обсуждал с Джонни Деппом, как они сожгут Эмбер Херд

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
26 декабря, 15:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сообщения, которыми в 2013 году обменивались актеры, были заслушаны судом во время разбирательства по делу Деппа о клевете
Пол Беттани влип в скандал из-за Джонни Деппа
Пол Беттани влип в скандал из-за Джонни Деппа / Фото: Disney, Imdb.com

Переписка Джонни Деппа и Пола Беттани, которые дружат уже много лет, стала достоянием общественности в процессе судебного разбирательства между Деппом и таблоидом The Sun.

В 2018-м Депп подал в суд на издателя газеты из-за заголовка с фразой "убийца жен" – речь в материале шла об отношениях актера с Эмбер Херд.

Реклама

На предварительном слушании перед судом в феврале 2020 года тексты, которыми Депп и Беттани обменивались в 2013 году, были зачитаны вслух. Пол Беттани заявил в комментарии The Independent, что это "действительно сложная тема для обсуждения" и что, по его мнению, ее обсуждение лишь "подольет масла в огонь".

Актер Пол Беттани
Актер Пол Беттани / Фото: instagram.com/paulbettany

Звезда "ВандаВижен" и "Мстители", однако, считает обнародование его личных текстовых сообщений "очень странным".

Реклама

Что было в переписке?

В одном из сообщений Джонни Депп предложил Полу, якобы в шутку, сжечь Эмбер Херд. На что Беттани ответил, что не считает Херд ведьмой и вообще, с ней приятно находиться в компании. Актер добавил, что Херд можно утопить.

Депп ответил следующее: "Давай утопим ее, прежде чем сожжем! Я потом тра**у ее обгоревший труп, чтобы убедиться, что она мертва".

Напомним, что в 2016 году бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд сразу после развода подала на него в суд, обвинив в домашнем насилии.

Реклама

Эмбер Херд и Джонни Депп
Эмбер Херд и Джонни Депп / Фото: Getty Images

Своей вины актер не признал и подал встречный иск за клевету. В результате разбирательства между эксами затянулись не на один год, Деппа уволили из "Фантастических тварей", хотя и выплатили компенсацию в размере 10 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что о скандальных отношениях Джонни Деппа и Эмбер Херд выпустят документальный фильм.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять