Вечеринка Джастина Бибера закончилась кровавой перестрелкой: фото

В Сеть попали шокирующие кадры окровавленного мужчины, который был на месте событий

После вечеринки Джастина Бибера началась перестрелка / Фото: Instagram.com

Афтерпати после концерта Джастина Бибера, который опубликовал романтичное признание жене, возле элитного клуба в Лос-Анджелесе завершилось стрельбой. По меньшей мере три человека ранены. Пострадавшие, мужчины 19, 24 и 60 лет были доставлены в местные больницы и находятся в стабильном состоянии, сообщает полиция Лос-Анджелеса. Об это пишет Vanity Fair.

Среди гостей на афтепати были такие звезды, как Леонардо ДиКаприо, Дрейк, Кендалл Дженнер, Тоби Магуайр и Хлоя Кардашьян. Как сообщает TMZ, перестрелка возле клуба началась внезапно. Джастин Бибер и его жена Хейли быстро покинули место событий. В Сеть попал шокирующий кадр окровавленного мужчины.

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Скриншот: Instagram

Отметим, что мировое турне Бибера, отложенное из-за COVID-19, должно начаться в Сан-Диего в следующую пятницу. Затем оно продолжится на крупных аренах, таких как Forum в Лос-Анджелесе, United Center в Чикаго и Madison Square Garden в Нью-Йорке. После этого Бибер поедет с концертами в Данию, Аргентину, Южную Африку, Израиль, Австралию и Великобританию.

Недавно Хейли и Джастин признались, как депрессия повлияла на брак.