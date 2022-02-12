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Вечірка Джастіна Бібера закінчилася кривавою стрілянкою: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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12 лютого, 19:55
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До мережі потрапили шокуючі кадри закривавленого чоловіка, який був на місці подій
Після вечірки Джастіна Бібера розпочалася перестрілка
Після вечірки Джастіна Бібера розпочалася перестрілка / Фото: Instagram.com

Афтерпаті після концерту Джастіна Бібера, який опублікував романтичне зізнання дружині, біля елітного клубу у Лос-Анджелесі завершилося стріляниною. Щонайменше троє людей поранені. Постраждалих, чоловіків 19, 24 та 60 років було доставлено до місцевих лікарень і перебувають у стабільному стані, повідомляє поліція Лос-Анджелеса. Про це пише Vanity Fair.

Серед гостей на афтепаті були такі зірки, як Леонардо ДіКапріо, Дрейк, Кендал Дженнер, Тобі Магуайр та Хлоя Кардаш'ян. Як повідомляє TMZ, стрілянина біля клубу почалася раптово. Джастін Бібер та його дружина Хейлі швидко покинули місце подій. До мережі потрапив шокуючий кадр закривавленого чоловіка.

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Скріншот: Instagram

Зазначимо, що світове турне Бібера, відкладене через COVID-19, має розпочатися в Сан-Дієго наступної п'ятниці. Потім воно продовжиться на великих аренах, таких як Forum у Лос-Анджелесі, United Center у Чикаго та Madison Square Garden у Нью-Йорку. Після цього Бібер поїде з концертами до Данії, Аргентини, Південної Африки, Ізраїлю, Австралії та Великої Британії.

Нещодавно Хейлі та Джастін зізналися, як депресія вплинула на шлюб.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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