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Волочкова смутила Сеть своими танцами: "Еле ногами перебирает"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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4 февраля, 10:07
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Анастасия Волочкова любит у себя в Instagram опубликовать, как репетирует перед очередным спектаклем. Только в Сети чаще критикуют танцы балерины
В Сети обсуждают танцы Волочковой
В Сети обсуждают танцы Волочковой / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова после расставания с очередным любовником решила погрузиться в работу. Балерина готовится к новому выступлению и опубликовала кусочек репетиции.

Репетиция прошла сегодня в Люблино на сцене. Очень профессиональная сцена с большим экраном, качественным покрытием, и прекрасным световым и звуковым оборудованием. Но, главное, такие добрые и светлые люди там работают! Так гостеприимно нас приняли! Светло на сердце от такой доброты и внимания!

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Подписчики в очередной раз не оценили видео балерины.

  • "Музыка сама по себе, Настя сама по себе"
  • "Жалкое зрелище"
  • "Еле ногами перебирает"
  • "Кузнечик в конвульсиях"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Сама Анастасия на негативные комментарии не реагирует и продолжает публиковать видео танцев.

К слову, в Сети обсуждают не только танцы балерины. Недавно пьяная Волочкова устроила скандал на борту самолета. Теперь она собирается судиться с бортпроводником.

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Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит дочь Анастасии Волочковой и почему она не общается с мамой.

Элина Пелешенко
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