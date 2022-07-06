Война с Мадонной, драка с фанатом и наркотики: ТОП-скандалы именинника 50 Cent

Американский рэпер часто попадает на первые страницы таблоидов. В день рождения артиста сайт "Сегодня" вспомнил, чем он прославился, кроме музыки

50 Cent - 46 лет! / Фото: Getty Images

Сегодня Кертис Джексон (настоящее имя 50 Cent) отмечает свое 47-летие. Детство и юность будущей звезды были непростыми: жизнь в неблагополучном районе, мать-лесбиянка с наркотической зависимостью и проблемы с законом.

Несмотря на это, Джексону все же удалось стать большим артистом. Правда, популярность 50 Cent принесли не только его творчество, но и громкие скандалы.

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Наркотики и тюрьма

До своей музыкальной карьеры Джексон прославился в криминальном мире. В 19 лет рэпер оказался в тюрьме из-за торговли наркотиками. В квартире у Джексона нашли героин, десять унций крэка и пистолет. За это он был приговорен к трем годам лишения свободы, но добился условно-досрочного освобождения.

В юности рэпер отсидел в тюрьме за наркотики

50 Cent VS Мадонна

Нешуточный скандал разгорелся между Мадонной и рэпером. Причиной ссоры стала откровенная фотосессия исполнительницы с голой грудью и в колготках в сеточку.

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50 Cent сделал репост фотографии Мадонны себе на страницу и высмеял коллегу.

Это самое смешное дер*мо! Это Мадонна под кроватью, которая пытается вести себя как девственница в 63 года. Она сломается, если не поднимет свою старую задницу. Ржу, не могу, – подписал снимок певицы рэпер.

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Естественно, Мадонна не могла промолчать после таких слов. Исполнительница опубликовала фото, на котором "50 Cent изображает ее друга" и резко ответила на критику.

Я думаю, что твоя новая карьера – привлекать внимание, пытаясь унизить других в социальных сетях. Ты просто завидуешь тому, что никогда не будешь выглядеть так же хорошо как я и не будешь таким же веселым как я, когда тебе исполнится столько же, – высказала Мадонна.

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Бойкот Gucci

В 2019 году рэпер поскандалил с известным модным брендом Gucci. 50 Cent на видео сжег футболку от модного дома и призвал его бойкотировать.

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Все из-за того, что бренд выпустил свитер, в котором черный воротник нужно было натянуть на лицо, так, чтобы на губах оказался разрез, окрашенный алым. Многие сочли это отсылкой на оскорбительный для афроамериканцев грим "блэк фейс".

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Я должен избавиться от всех Gucci, которые есть у меня дома. Я больше не поддерживаю их бренд, – заявил тогда 50 cent.

Скандал с "Эмми"

Еще один конфликт на почте расизма возник у рэпера и организаторами престижной премии "Эмми".Тогда исполнитель обвинил оргкомитет премии в том, что они нечестно оценивают сериалы с темнокожими актерами.

Несмотря на то, что проект с участием Джексона "Власть в ночном городе" был хорошо принят зрителями, никаких номинаций от "Эмми" он не получил. В тоже время премия NAACP(Национальной организации по улучшению жизни цветных людей. – Ред.) выдвинула сериал в 11 номинациях.

Рэпер разместил в своем Instagram пост с резкими высказывания в адрес оргкомитета "Эмми".

Хорошо, "Эмми", вот моя черная з**ница, можете ее поцеловать! К черту вашу организацию, меня интересуют только награды NAACP , – написал рэпер.

Драка с фанатом

Скандалы у рэпера случались не только с коллегами, но и с фанатами. В 2020 году западная пресса пестрила заголовками о том, что исполнитель избил фаната.

Инцидент произошел во время ужина Джексона в ресторане. Музыкант пришел в заведение с таинственной незнакомкой, а любопытный фанат хотел заснять свидание кумира на видео.

Когда Джексон заметил, что его снимают, он пришел в бешенство. Артист схватил стол и бросил его в навязчивого поклонника. К счастью, мужчина не пострадал, а вот припаркованный рядом Lexus – да. На этом 50 Cent не остановился и бросил в фаната стулом. Полиция не вынесла в сторону рэпера никаких обвинений.

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