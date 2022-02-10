Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Аферист из Tinder

У Серова ребенок

Джей Ло и Бен❤

Кейт на ТВ

Правда о Нацотборе

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Вы точно это не видели: пробы Анастасии Заворотнюк на роль няни Вики попали в Сеть

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 15:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эта роль сделала актрису Анастасию Заворотнюк суперпопулярной. Смотрите далее, как проходили пробы
В Сеть попало видео с проб Заворотнюк
В Сеть попало видео с проб Заворотнюк / Фото: Pinterest

Сериал "Моя прекрасная няня"- любимая киноистория миллионов людей, многим она также подарила крутое и веселое детство, ведь "речи" харизматичной няни Вики из Мариуполя, которая пытается закрепиться в Москве, разбирали на цитаты.

Актрисе Анастасии Заворотнюк эта роль принесла сумасшедшую популярность, любовь публики и даже любовь – ведь на съемках она влюбилась в Сергея Жигунова, который из-за нее даже ушел из семьи.

Реклама

Поклонники давно не видели, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк
Поклонники давно не видели, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк / Фото: открытые источники

Как бы там ни было, интерес к культовому сериалу 2000-х не утихает и сегодня. И в Сети удалось найти видео с проб. Участвуют: Максим Шаталин, няня Вика и дворецкий Константин.

@staroe_i_novoe : Guerlain TV : #top### – staroe_i_novoe

Реклама

Отметим, сейчас Анастасия Заворотнюк регулярно появляется на страницах прессы. Последние несколько лет она борется с раком головного мозга, хотя семья артистки по-прежнему не называет ее диагноз официально. Недавно в Сеть попало фото, на котором предположительно Анастасия (внешность звезды настолько изменилась, что ее просто не узнать). Но родные по-прежнему отмалчиваются.

Мы продолжаем следить за обновлениями.

/ Фото: kp.ru

Реклама

Напомним, ранее дочь высказалась о медиках, нарушающих врачебную тайну.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять