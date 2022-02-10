Вы точно это не видели: пробы Анастасии Заворотнюк на роль няни Вики попали в Сеть

Эта роль сделала актрису Анастасию Заворотнюк суперпопулярной. Смотрите далее, как проходили пробы

В Сеть попало видео с проб Заворотнюк / Фото: Pinterest

Сериал "Моя прекрасная няня"- любимая киноистория миллионов людей, многим она также подарила крутое и веселое детство, ведь "речи" харизматичной няни Вики из Мариуполя, которая пытается закрепиться в Москве, разбирали на цитаты.

Актрисе Анастасии Заворотнюк эта роль принесла сумасшедшую популярность, любовь публики и даже любовь – ведь на съемках она влюбилась в Сергея Жигунова, который из-за нее даже ушел из семьи.

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Поклонники давно не видели, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк / Фото: открытые источники

Как бы там ни было, интерес к культовому сериалу 2000-х не утихает и сегодня. И в Сети удалось найти видео с проб. Участвуют: Максим Шаталин, няня Вика и дворецкий Константин.

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Отметим, сейчас Анастасия Заворотнюк регулярно появляется на страницах прессы. Последние несколько лет она борется с раком головного мозга, хотя семья артистки по-прежнему не называет ее диагноз официально. Недавно в Сеть попало фото, на котором предположительно Анастасия (внешность звезды настолько изменилась, что ее просто не узнать). Но родные по-прежнему отмалчиваются.

Мы продолжаем следить за обновлениями.

/ Фото: kp.ru

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